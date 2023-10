ISL 2023-24 : le Jamshedpur FC scelle une victoire durement gagnée 1-0 contre le Hyderabad FC

Le Jamshedpur FC a connu le succès pour la première fois cette saison alors que le fantastique coup franc de Rei Tachikawa les a encouragés à battre le Hyderabad FC par 1-0 au complexe sportif JRD Tata jeudi.

La première mi-temps a été une affaire engageante, l’impasse n’ayant été dénouée qu’à la 76e minute du match. Les deux équipes avaient sans doute besoin de plus de détermination dès le départ, car plusieurs occasions de but n’ont pas été converties au cours des 45 premières minutes. Après huit minutes de match, le duo du Jamshedpur FC composé d’Elson José Dias Júnior et de Jérémy Manzorro a mis plus de temps que d’habitude à dégager le ballon dans leur surface de réparation. Monzorro a égaré une passe qui se dirigeait vers Mohammad Yasir, stationné légèrement à l’extérieur de la surface de réparation. Yasir a décoché un tir ferme mais l’a frappé directement vers le gardien TP Rehenesh.

Hyderabad a profité de cet élan pour obtenir un coup franc depuis une position prometteuse cinq minutes plus tard. Le milieu de terrain finlandais Petteri Pennanen a réalisé un effort louable, mais il a été refusé par les réflexes aiguisés de Rehenesh. Le gardien de but a aidé Jamshedpur à garder ses adversaires à distance. Cependant, cela aurait pu se passer différemment si Joe Knowles avait profité du rebond. Malheureusement pour Hyderabad, l’ailier n’a pas pu saisir une formidable occasion à moins de cinq mètres du but.

À l’approche du coup de sifflet de la mi-temps, l’attaquant de Jamshedpur, Alen Stevanovic, a pris la défense d’Hyderabad au dépourvu. Il a choisi de ne pas lancer une contre-attaque immédiate. Au lieu de cela, l’ailier suisse a ralenti et a attendu que ses coéquipiers attaquants s’approchent de lui. Nongdamba Naorem a sprinté devant sur le flanc gauche et Stevanovic lui a fait une passe. Cependant, le joueur de 23 ans n’a pas gardé son tir cadré et Jamshedpur a peut-être gaspillé sa meilleure chance de prendre l’avantage dans le match.

L’équipe locale a eu recours à ses remplaçants avant Hyderabad. Mohammed Sanan, diplômé de la Reliance Foundation Young Champs (RFYC), l’ailier Seiminlen Doungel, ainsi que Nikhil Barla et Jitendra Singh ont été présentés pour donner une nouvelle direction aux mouvements offensifs de Jamshedpur. Sanan a également fait la différence en avançant sur le flanc gauche à la 71e minute et en ouvrant son corps avant de réaliser le bon jeu avec une passe à Rei Tachikawa. L’attaquant visait le coin inférieur gauche, mais son tir tombait loin du poteau et le score restait égal.

Cependant, Tachikawa a rattrapé son retard cinq minutes plus tard. Il est intervenu avec confiance pour tirer un coup franc à la 76e minute et a fait preuve d’une superbe technique pour placer le ballon dans le coin supérieur gauche. L’attaquant s’est ensuite lancé dans une joyeuse célébration, assurant que les Red Miners remportent de manière catégorique leur première victoire de la campagne.

Joueur clé du match

Rei Tachikawa (Jamshedpur FC)

Le joueur de 25 ans a connu un match relativement calme jusqu’aux 20 dernières minutes. Cependant, il a augmenté l’intensité vers la fin du match en se plaçant dans des positions de but à plusieurs reprises. Finalement, il a fait sien ce moment avec un coup franc mémorable pour ajouter un élan indispensable à la saison de Jamshedpur.

Quelle est la prochaine étape pour les deux équipes ?

Le Jamshedpur FC accueillera le Punjab FC le 22 octobre lors de son prochain match en ISL. Le Hyderabad FC accueillera le Chennaiyin FC au stade Gachibowli le 23 octobre pour son prochain match.