ISL 2023-24 : le Jamshedpur FC et le Hyderabad FC recherchent la première victoire de la saison 10

Le Jamshedpur FC accueillera le Hyderabad FC au complexe sportif JRD Tata le jeudi 5 octobre, alors que les deux équipes cherchent à remporter leur première victoire de la saison 2023-24 de la Super League indienne (ISL). Les deux équipes étaient respectivement championnes des finales de la League Winners Shield et de l’ISL de 2021 à 2022. Cependant, ils cherchent maintenant à ressusciter leur fortune après d’importantes refontes de leurs effectifs.

Ce qui est en jeu?

Jamshedpur FC

Les Red Miners ont eu du mal à former des schémas d’attaque cohérents. Ils ont été assez solides défensivement, n’encaissant qu’une seule fois en deux matchs, mais doivent apporter plus de force dans leurs mouvements offensifs pour troubler la ligne de défense adverse.

Hyderâbâd FC

Le Hyderabad FC a commencé sa campagne en force alors que Hitesh Sharma leur a donné l’avantage à la huitième minute contre l’East Bengal FC. Cependant, ils ont été défaits par l’incroyable doublé de Cleiton Silva et seront sur le point de rebondir et d’assurer une victoire contre une unité de Jamshedpur qui n’a pas encore trouvé ses marques dans le tournoi.

Acteurs clés à surveiller

Seiminlen Doungel (Jamshedpur FC)

L’ailier du Jamshedpur FC a failli donner l’avantage à son équipe avec une tête ferme lors du dernier match. Son rythme effréné, son contrôle du ballon et sa capacité de tir l’aident à émerger comme un espoir prometteur sur la ligne de front de l’équipe locale.

Hitesh Sharma (Hyderabad FC)

Hitesh a complété un nombre impressionnant de 33 passes avec une précision de 81 % en seulement 62 minutes lors du dernier match. Il a fait preuve d’un pied rapide et d’une conscience impressionnante à l’intérieur de la surface pour marquer le but et il sera intéressant de voir s’il peut réaliser des performances similaires sur une base plus cohérente.

Tête à tête

Joué – 8

Jamshedpur FC – 3

Hyderabad FC – 1

Nuls – 4

Anecdote : Le gardien du Jamshedpur FC, TP Rehenesh, a arrêté un nombre incroyable de 83 % des tirs qu’il a affrontés lors de deux matchs jusqu’à présent cette campagne.

Discussion d’équipe

« Nous pouvons penser à deux choses à propos du jeu : la performance et le résultat. Nous sommes dans une affaire de résultats, mais nous pouvons tirer beaucoup de points positifs de la façon dont nous avons joué lors du dernier match, de la manière dont nous avons pressé et gardé le ballon. Peut-être que nous ne méritions pas de faire match nul. Mais cela fait partie du football, nous devons peut-être prendre cela en main et aller de l’avant », a réfléchi l’entraîneur-chef par intérim du Jamshedpur FC, Scott Cooper, à propos de leur défaite 0-1 contre le Kerala Blasters FC lors de leur dernier match.

« La meilleure préparation que nous ayons eue pour ce match est le fait que nous avons pu jouer samedi. La difficulté que nous avons eue samedi était que nous affrontions une équipe qui avait déjà joué un match compétitif en ISL. C’est un gros avantage d’avoir ce premier match à son actif. Notre préparation est désormais bien meilleure car nous avons déjà un match à notre actif et c’est une bonne étape pour le match de demain », a déclaré l’entraîneur-chef du Hyderabad FC, Conor Nestor, en pensant aux chances de son équipe pour le match à venir.