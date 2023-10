ISL 2023-24 : le Chennaiyin FC cherche l’avantage à domicile contre le défi de Mohun Bagan SG

Le Chennaiyin FC espère qu’un retour sur son terrain l’aidera à retrouver le chemin de la victoire alors qu’il accueillera Mohun Bagan Super Giant au stade couvert Jawaharlal Nehru le samedi 7 octobre. Les hommes d’Owen Coyle ont perdu leurs deux matchs jusqu’à présent et n’ont pas réussi à marquer une seule fois non plus. Les Mariners, quant à eux, occupent la tête du classement avec six points en quelques matches.

L’Inde aux Jeux asiatiques : COUVERTURE COMPLÈTE | DÉCLARATION DES MÉDAILLES | RÉSULTATS | CALENDRIER

Ce qui est en jeu?

Chennaiyin FC

Coyle est revenu à Chennaiyin en grande pompe, mais il a peut-être besoin de plus de temps pour que ses idées et sa philosophie réfléchissent sur le terrain. L’équipe a manqué de incisivité à l’avenir et sa ligne arrière a également besoin d’être renforcée. Ils compteront sur le soutien du public local pour remporter leurs premiers points de la campagne lors de ce match.

Mohun Bagan super géant

Juan Ferrando a amené son équipe à jouer très rapidement son style de football malgré quelques nouveaux ajouts notables. Les recrues se sont adaptées à la configuration de manière assez transparente et elles chercheront désormais à poursuivre leur incroyable forme sur la route également.

Joueurs clés

Bikash Yumnam (Chennaiyin FC)

Le défenseur central doit veiller à ce que l’unité défensive de l’équipe locale soit solidifiée pour empêcher tout nouveau passage de buts commodes pour l’opposition. Chennaiyin a déjà concédé cinq fois en deux matchs jusqu’à présent, mais Bikash a impressionné avec deux dégagements et tacles chacun ainsi qu’une précision de passe de 84 %.

Anirudh Thapa (super géant Mohun Bagan)

Anirudh Thapa revient affronter le club qui a fait de lui un nom connu dans le football indien. Chennaiyin lui a fait des adieux émouvants cet été, mais le milieu de terrain sera impatient de montrer ses compétences et de produire une performance inoubliable contre Marina Machans.

Tête à tête

Joué – 6

Chennaiyin FC – 1

Mohun Bagan Super Géant – 2

Nuls – 3

Anecdote : Lors de son mandat précédent, Owen Coyle avait rejoint le Chennaiyin FC à mi-chemin de l’ISL 2019-20 et a déclenché un revirement remarquable pour les mener à la finale de cette saison.

Discussion d’équipe

« En termes de championnat, si vous regardez le championnat en ce moment, les équipes qui ont très bien commencé sont celles qui ont joué deux matchs à domicile ensemble. Évidemment, les équipes qui n’ont pas connu le meilleur départ sont celles qui ont disputé deux matchs à l’extérieur, à l’exception de Mumbai, qui est une équipe championne. Je pense que les gens regardent les résultats. En tant qu’entraîneur, il est important de gagner, mais vous devez y regarder plus en profondeur. Si vous gagnez, cela ne veut pas dire que vous êtes une grande équipe et si vous perdez, cela ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise équipe. Il y a des raisons à cela et vous devez les comprendre et vous assurer de vous améliorer au fur et à mesure de votre progression », a déclaré l’entraîneur-chef du Chennaiyin FC, Coyle, à propos du premier match à domicile de l’équipe de la campagne.

« C’est important de gagner trois points. Toutes les équipes se portent bien. Chennaiyin a perdu ses deux matches mais c’est son premier match à domicile donc ce sera difficile (pour nous). A ce stade, le plus important est de trouver la meilleure composition, le meilleur effectif. Je pense que pour nous, le plus important est de penser au présent. Pour moi, il est important qu’il ne s’agisse pas seulement de la condition physique mais aussi des conditions mentales pour que les joueurs soient prêts et motivés pour ces matches », a déclaré l’entraîneur-chef du Mohun Bagan Super Giant, Juan Ferrando, à propos de l’objectif de l’équipe de prendre les trois points de le match à venir.