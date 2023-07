ISL 2023-24 : Le Chennaiyin FC annonce le retour d’Owen Coyle, l’ancien entraîneur de la Premier League signe un contrat pluriannuel

Le Chennaiyin FC a annoncé dimanche le retour très attendu d’Owen Coyle en tant qu’entraîneur-chef avant la saison 2023-24 dans le cadre d’un contrat pluriannuel.

L’Écossais expérimenté, qui a remporté trois fois le prix du manager du mois de Premier League, est un nom assez populaire dans le circuit de football indien et a connu un passage réussi avec le Chennaiyin FC la dernière fois lorsqu’il a mené le club à la finale de 2019-20. Hero ISL avec huit victoires.

« Nous sommes ravis de retrouver Owen sous les couleurs de Chennaiyin. Owen n’est pas étranger à l’Inde et nous avons tous vu ce qu’il peut faire ici. C’est l’homme qu’il nous faut pour mener notre jeune équipe vers l’avant et nous sommes heureux de l’avoir de retour à la maison », a commenté Vita Dani, copropriétaire de Chennaiyin.

Transfer News Live, 16 juillet: L’Inter Miami signe Lionel Messi, le Bayern Munich déménage pour Harry Kane; L’oeil du PSG Dusan Vlahovic

Le joueur de 57 ans a remporté le ISL League Shield avec le Jamshedpur FC en 2021-22 avec 43 points, ce qui était le plus élevé à l’époque de l’histoire du tournoi.

Coyle a également été entraîneur dans la Premier League anglaise, l’une des meilleures ligues de football au monde. Lors de sa première saison en tant que manager en Angleterre, il a assuré à Burnley une promotion à l’EPL en battant Sheffield United lors de la finale des barrages 2008-09. Plus tard, il a rejoint Bolton et sous Coyle, ils étaient une équipe EPL résiliente, qui s’est qualifiée pour les demi-finales de la FA Cup lors de sa première saison. Coyle a également connu un parcours réussi dans la Major League Soccer (MLS) à Houston Dynamos aux États-Unis.

Plus récemment, il a entraîné le Queen’s Park Football Club dans le deuxième niveau du football écossais et les a guidés vers une troisième place dans la phase de championnat, les aidant à se qualifier pour les éliminatoires de promotion de la première division écossaise.

A LIRE AUSSI| « Le rêve est devenu réalité .. »: Lionel Messi reçoit l’accueil stellaire de l’Inter Miami par le propriétaire David Beckham

Un Coyle excité a déclaré: «Vraiment ravi d’être de retour au Chennaiyin FC. C’était une expérience merveilleuse la dernière fois. Le club a eu un succès fantastique et nous voulons essayer de reproduire cela. Ça va être dur; nous le savons, mais nous aimons tous le défi que cela représente dans le football. Je suis ravi de reproduire les succès que le club a eus auparavant pour nos merveilleux fans et j’ai hâte de les voir bientôt.

En tant que joueur, Coyle a eu une longue et fructueuse carrière d’attaquant. En plus de jouer dans l’EPL, il a également joué pour des clubs comme Dundee United et Motherwell en Premier League écossaise. Il a plus de 300 buts à son actif.

Remplir les obligations de son précédent contrat avec le Queens Park FC, Owen ne pourra prendre en charge l’équipe qu’en août.