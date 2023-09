ISL 2023-24 : le Bengale oriental vise un bon début de saison contre le Jamshedpur FC

L’East Bengal FC entrera sur le terrain avec un enthousiasme renouvelé sous la tutelle de l’ancien entraîneur-chef vainqueur de la Super League indienne (ISL) Carles Cuadrat lorsqu’il accueillera lundi son match d’ouverture contre le Jamshedpur FC au Salt Lake Stadium de Calcutta.

Ce qui est en jeu?

Bengale oriental FC

À Cuadrat, le Bengale oriental a un entraîneur qui sait ce qu’il faut pour réussir dans l’ISL. L’Espagnol a inspiré des changements importants dans l’effectif cette année. Son équipe se targue cependant d’un taux de réussite de seulement 20 % contre les Red Miners – un record qu’il aura à cœur de changer lors de ce match.

Jamshedpur FC

Le Jamshedpur FC aura sans doute besoin d’un certain temps pour s’installer sous la direction du nouvel entraîneur-chef par intérim Scott Cooper. Malgré une campagne décevante l’an dernier, ils se retrouvent au milieu d’une séquence de quatre matchs sans défaite la saison dernière, que Cooper et ses hommes s’apprêtent à prolonger pour un bon début de campagne.

Joueurs clés

Harmanjot Khabra (FC du Bengale oriental)

Harmanjot Khabra revient au East Bengal FC après sept ans et le défenseur sera chargé de diriger la ligne arrière. Sa vaste expérience d’avoir participé à 128 matchs de l’ISL sera utile alors que l’équipe cherche à susciter un revirement de forme cette année.

Alen Stevanovic (Jamshedpur FC)

L’attaquant serbe est un ajout important aux Red Miners et son ancienne expérience de jeu contre des géants italiens comme l’Inter Milan et Turin devrait sûrement se traduire par des avantages tangibles pour la ligne de front de Jamshedpur lors de son premier match de la campagne.

Tête à tête

Joué – 6

FC du Bengale oriental – 2

Jamshedpur FC – 2

Nuls – 2

Anecdote : le Jamshedpur FC a gagné 2-1 lors de ce match contre la Brigade Rouge et Or la saison dernière. Ils peuvent devenir la première équipe à enregistrer des victoires consécutives à l’extérieur contre l’East Bengal FC avec une victoire lors du prochain match.

Discussion d’équipe

« Bien sûr, nous n’avons pas beaucoup d’informations sur eux car ils n’ont joué aucun match officiel jusqu’à présent. Mais ce n’est pas une excuse. Il faut préparer le match. Nous devons faire nos plans. Nous devons essayer de faire un bon match et décrocher la première victoire de notre saison. Nous devons travailler et nous devons élaborer un bon plan pour essayer de les battre », a évoqué l’entraîneur-chef de l’East Bengal FC, Cuadrat, en se heurtant au nouveau look du Jamshedpur FC alors que les Red Miners avaient aligné une équipe de deuxième corde lors de la Coupe Durand. avant l’ISL.

« Nous avons fait nos devoirs. Nous savons qu’ils ont un très bon entraîneur – un entraîneur qui a très bien réussi en ISL. Il a fait des progrès à Bengaluru. Il a réalisé des réalisations remarquables qui n’ont pas encore été surpassées, il faut donc respecter ce travail. On sait que c’est un grand club chargé d’histoire avec beaucoup de bons joueurs. Nous savons que les équipes qui ont leur domicile à Calcutta sont des adversaires redoutables. Nous ne nous faisons pas d’illusions sur le fait que ce sera autre chose qu’un match très difficile contre un très bon entraîneur et de très bons joueurs », a évalué l’entraîneur par intérim du Jamshedpur FC, Scott Cooper, à l’occasion de la mise en jeu.