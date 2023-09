ISL 2023-24 : la ville de Mumbai revient deux fois par derrière pour maintenir Spirited Odisha à un match nul 2-2

L’Odisha FC a tenu le Mumbai City FC à un match nul 2-2 au stade Kalinga de Bhubaneswar alors qu’une rencontre émouvante pour Sergio Lobera contre son ancien club a vu une action intense qui a finalement laissé peu de choses à séparer entre les deux équipes. Des équipes ayant des philosophies de football et des styles de jeu sur le terrain largement similaires se sont affrontées dans une lutte acharnée dans l’une des confrontations les plus attendues de la 10e saison de la Super League indienne (ISL).

Les deux parties tentaient d’avoir un plus grand contrôle sur les débats depuis le décalage, ce qui a conduit à une bataille intéressante au centre du parc. Greg Stewart est intervenu pour tirer un coup franc du côté droit juste à l’extérieur de la surface à la 42e minute. Les visiteurs avaient certes de grands espoirs de la part du milieu offensif, qui faisait preuve d’une technique impeccable mais le ballon atterrissait quand même à quelques centimètres de la barre transversale.

Cependant, les Islanders n’ont pas réussi à profiter de cet élan. Isak Vanlalruatfela a joué une passe transversale que le gardien de Mumbai Mohammed Nawaz a mal gérée, donnant à Jerry Mawihmingthanga un but ouvert pour tirer et donner l’avantage à l’équipe locale. Mumbai a continué à appuyer haut après la pause et a obtenu un corner grâce à cela peu après la 47e minute. Stewart a de nouveau assumé les responsabilités sur le coup de pied arrêté et a délivré un incroyable centre de curling que le défenseur central Rostyn Griffiths est rentré chez lui pour apporter à Mumbai l’égalisation indispensable.

A LIRE AUSSI| Jeux asiatiques : l’équipe indienne de football masculin se bat jusqu’au bout contre l’Arabie saoudite

Il est apparu que le match se terminerait par un match nul pour une phase importante du match par la suite, et ce fut le cas, mais pas avant que les deux équipes n’ajoutent chacune un autre but à leur total. Nawaz a commis une faute sur l’attaquant d’Odisha Roy Krishna dans la surface et l’attaquant fidjien n’a commis aucune erreur sur place à la 75e minute.

Cependant, la solide résilience et la détermination des Islanders ont été pleinement démontrées alors qu’ils ont continué à pousser fort pour rétablir la parité au cours des 15 dernières minutes. Vikram Pratap Singh a initié de nombreux mouvements remarquables de chaque côté de la surface de réparation, mais a finalement délivré une passe latérale décisive pour Jorge Pereyra Díaz que l’Argentin a inscrit dans les filets à la 88e minute.

Assez tard dans le match, les deux équipes ont sans doute finalement dû se contenter d’un point chacune. Même s’ils n’ont pas complètement hésité à chercher un vainqueur dans le temps additionnel, ils ont simultanément maintenu leur ligne de défense suffisamment longtemps pour ne pas perdre le seul point du match.

L’Odisha FC affrontera le FC Goa au stade Fatorda le 7 octobre pour son prochain match ISL, tandis que le Mumbai City FC accueillera le Kerala Blasters FC le 8 octobre.