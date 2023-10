ISL 2023-24 : Joyeux retour à la maison pour le Mumbai City FC avec une victoire 2-1 contre les Kerala Blasters

Le Mumbai City FC a décroché une victoire serrée 2-1 contre le Kerala Blasters FC lors de son premier match à domicile de la saison à la Mumbai Football Arena (MFA) ce soir. Jorge Pereyra Diaz et Lalengmawia Ralte ont marqué dans chaque mi-temps pour les Islanders, le milieu de terrain central du Kerala, le danois Farooq, s’étant glissé avec une frappe entre ces deux buts.

Diaz a trouvé le fond des filets dans le temps additionnel de la première mi-temps alors que le skipper Rahul Bheke a profité de l’espace sur le flanc droit pour envoyer un centre précis à l’intérieur de la surface. L’attaquant argentin a réussi d’une manière ou d’une autre à mettre le pied sur le ballon et à le faire passer devant le gardien des Blasters, Sachin Suresh, pour aider les Islanders à entrer dans le match avec un but d’avance.

Le Kerala a presque égalisé grâce à Dimitrios Diamantakos quelques minutes après le début de la seconde période, alors qu’ils se regroupaient et commençaient à chercher leur égalisation avec plus d’énergie. Farooq s’est précipité dans la surface de réparation pour rencontrer un centre de Sandeep Singh, qui a été présenté comme remplaçant pour aider les Blasters à étendre le jeu et à attaquer davantage depuis l’extrémité la plus large du terrain.

Cependant, Mumbai s’est rendu compte qu’ils étaient sans doute en infériorité numérique au centre du parc. Apuia a commencé à jouer un rôle plus avancé et a formé un triangle offensif mortel avec Greg Stewart et Diaz. Alors que le duo international dépassait ses marqueurs, le ballon a sauté par-dessus la ligne arrière du Kerala. Apuia a fait preuve d’une conscience impressionnante pour se placer derrière l’unité défensive et faire passer le ballon devant Suresh pour remporter le vainqueur pour les Islanders. La quête du Kerala pour un but tardif ne s’est concrétisée qu’à la fin, son défenseur Miloš Drinčić et le milieu de terrain de Mumbai Yoell van Nieff étant expulsés juste avant le coup de sifflet à temps plein.

Joueur clé du match – Jorge Pereyra Diaz (Mumbai City FC)

Diaz a acquis une forme impressionnante dès le début de cette campagne. Ne montrant aucune rouille, il a immédiatement touché le sol et a marqué lors de son troisième match consécutif contre l’ISL pour aider Mumbai à assurer le premier but crucial de la soirée.

Il a eu plusieurs occasions de se convertir avant cela, mais son attitude persistante lui a permis d’être toujours à la recherche d’une opportunité prometteuse et de la saisir tard dans la première mi-temps. L’attaquant a couronné le match en remportant trois fautes, en réalisant deux plaqués et en enregistrant une précision de passe de 86 % en plus de sa frappe très importante.

Quelle est la prochaine étape pour les deux équipes ?

Les Kerala Blasters reprendront les débats après la trêve internationale en affrontant le NorthEast United FC au stade Jawaharlal Nehru à Kochi le 21 octobre. Les Islanders accueilleront le Hyderabad FC le 28 octobre pour leur prochain match de championnat.