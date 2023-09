ISL 2023-24 : journée historique alors que le Punjab FC promu affronte le vainqueur de la Coupe, Mohun Bagan SG

Mohun Bagan Super Giant lancera sa défense du titre de la Coupe de la Super League indienne (ISL) lors d’un match historique mettant en vedette le Punjab FC, qui est la toute première équipe promue dans l’histoire de la ligue, au Salt Lake Stadium de Calcutta. Samedi.

REGARDER EN DIRECT

Ce qui est en jeu?

Mohun Bagan super géant

L’équipe de Juan Ferrando a recruté des internationaux indiens comme Anirudh Thapa et Sahal Abdul Samad dans la fenêtre de transfert, ce qui incitera l’équipe à faire un pas en avant et à décrocher le Bouclier des vainqueurs de la Ligue ISL cette saison. Un bon départ est primordial pour eux, car perdre des points en début de campagne peut s’avérer coûteux dans la seconde moitié de la compétition.

Pendjab FC

Le Punjab FC a remporté 52 points en I-League l’année dernière en enregistrant le plus de victoires (16) et le moins de défaites (2) en deuxième division pour assurer une promotion bien méritée. Tirer le meilleur parti de cette opportunité contre les vainqueurs sortants du trophée ISL sera vital pour leurs espoirs cette saison.

Joueurs clés

Sahal Abdul Samad (Mohun Bagan Super Géant)

Le milieu de terrain offensif a rejoint le Mohun Bagan Super Giant dans le cadre d’un transfert à succès des Kerala Blasters cet été. Samad a captivé les fans par sa créativité et sa capacité à créer et à capitaliser sur les opportunités de but, tant sous les couleurs de l’ISL que sous les couleurs de l’équipe nationale. Il sera associé à son compatriote Thapa au centre du parc et la coordination et le jeu de liaison du duo seront au cœur du succès de l’équipe à la fois dans le match à venir et dans toute la campagne.

Luka Majcen (Punjab FC)

Luka Majcen est en tête du classement des buts avec 16 buts en I-League 2022/23. Il a marqué une fois toutes les 104 minutes en championnat, et cette touche impérieuse menant l’attaque sera utile alors que le Pendjab tentera de trouver sa place dans l’ISL.

Tête à tête

Ce sera la première rencontre entre les deux équipes en ISL.

Discussion d’équipe

« Le Pendjab est une bonne équipe. La saison dernière a été une saison incroyable pour eux. L’ISL est pour eux une grande opportunité de démarrer. Ce sont les champions de la saison dernière (en I-League). C’est un match important. Ce sera un match incroyable et j’espère que nous serons concentrés pendant 90 minutes car l’adversaire n’est pas si facile. Il est important d’être concentré pendant les 90 minutes complètes », a évalué le tacticien des Mariners, Juan Ferrando, sur les nouveaux arrivants de l’ISL.

«Je souhaite que ce soit une saison où nous élevons le football indien de quelques crans plus haut. Concernant notre jeu, c’est vrai que cela fait presque plus d’un mois depuis le premier match de Coupe Durand où nous affrontions Mohun Bagan. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé pour les deux équipes. Nous avons eu encore des semaines de préparation. Cette fois-là, nous n’avions que deux semaines de préparation. Les deux équipes seront dans une meilleure condition, ce qui signifie que ce sera un grand match », a réfléchi l’entraîneur-chef du Punjab FC, Staikos Vergatis, à propos des progrès réalisés par son équipe depuis sa défaite face au Mohun Bagan Super Giant lors de la Coupe Durant en août. .