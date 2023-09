ISL 2023-24 : Jorge Pereyra Diaz Brace aide le Mumbai City FC à battre le NorthEast United FC

Le Mumbai City FC a battu le NorthEast United FC par 2-1 au stade Indira Gandhi Athletic Stadium de Guwahati pour commencer sa campagne 2023-24 de Super League indienne (ISL) avec les 3 points dimanche. Le but de l’équipe locale Parthib Gogoi à la 32e minute a été pris en sandwich entre deux frappes de l’attaquant argentin Jorge Pereyra Diaz aux 26e et 38e minutes pour donner aux Islanders trois points durement disputés dans la compétition.

Les hommes de Des Buckingham semblaient avoir repris là où ils l’avaient laissé la saison dernière, leur ligne de front fonctionnant en tandem dès le coup d’envoi. Bipin Singh est tombé au milieu pour recevoir une passe du milieu de terrain Lalengmawia Ralte pour initier le mouvement pour la première frappe de la soirée. L’ailier a joué un ballon incisif pour Lallianzuala Chhangte à l’intérieur de la surface, qui a réussi une passe qui a été captée par Diaz pour compléter une belle tentative offensive des visiteurs.

NorthEast a répondu fortement alors qu’ils commençaient progressivement à monter plus haut dans la quête de l’égalisation. Asheer Akhtar a rapidement dégagé un ballon de la ligne arrière qui a été reçu par Gogoi à l’intérieur du flanc gauche à quelques mètres de la surface. L’ailier a fait preuve d’un bon jeu de jambes pour couper et tirer à longue distance dans un effort qui a surpris le gardien de Mumbai Mohammad Nawaz. Le gardien plongeait sur sa gauche mais ne parvenait pas à mettre la main derrière le ballon au milieu d’une joyeuse éruption du public local.

Mumbai semblait impatient de reprendre la tête et le duo Chhangte et Diaz était au centre du mouvement qui les a aidés à y parvenir. Six minutes plus tard, le milieu de terrain néerlandais Yoell van Nieff a effectué une simple passe à l’attaquant indien qu’il a utilisée pour lancer un centre vers Mehtab Singh au deuxième poteau. Le défenseur a dirigé le ballon sur le chemin de Diaz tandis que l’attaquant démontrait son instinct aiguisé en étendant sa jambe vers l’avant et en parvenant à mettre le ballon au fond des filets.

Les Islanders ont adopté une approche plus prudente pour conserver leur avance à mesure que le match progressait. Mohammed Ali Bemammer a lancé un mouvement offensif pour le Nord-Est qui a permis à Manvir Singh de sauter haut pour tenter de diriger le ballon dans le filet de Mumbai. Cependant, Nawaz a fait preuve d’une plus grande assurance cette fois pour récupérer le ballon sereinement et mener son équipe vers une victoire catégorique lors de ce match à l’extérieur extrêmement compétitif.

Joueur clé du match

Jorge Pereyra Díaz : Le joueur de 33 ans a joué à la perfection son rôle de point focal du quatuor offensif en faisant preuve d’une conscience de position exceptionnelle et de prouesses en matière de but pour remporter un doublé lors du match d’ouverture de l’équipe de la saison ISL. Il n’a pas nécessairement participé au processus de création de jeu, mais a plutôt limité ses contributions en fonction de ses points forts et les détenteurs actuels du League Winners Shield en ont récolté de riches dividendes.

Quelle est la prochaine étape pour les deux équipes ?

Le Mumbai City FC se rendra désormais à Bhubaneswar pour affronter l’Odisha FC de Sergio Lobera le 28 septembre tandis que les Highlanders accueilleront le Chennaiyin FC pour leur deuxième match respectif de la saison le 29 septembre.