ISL 2023-24 : Jay Gupta remporte le vainqueur tardif, le FC Goa devance l’Odisha FC 3-2 | Regarder les faits saillants

Le FC Goa a battu l’Odisha FC par 3-2 alors qu’un but de Jay Gupta dans le temps additionnel a aidé les Gaurs à clôturer une compétition en leur faveur au stade Fatorda ce soir. Mourtada Fall et Noah Sadaoui ont marqué respectivement un doublé pour les Juggeranuts et le FC Goa. Cependant, c’est le but de Gupta, 22 ans, quelques minutes seulement avant le coup d’envoi de la pause, qui a permis aux hommes de Manolo Marquez de retirer trois points au match.

Sergio Lobera et ses équipes ont développé le don d’être mortels sur coups de pied arrêtés. C’était l’un des principaux ingrédients de son succès avec le Mumbai City FC dans la Super League indienne (ISL) 2020-21. Un schéma similaire a été évident avec les Juggernauts cette année, y compris ce match où Fall a marqué sur un corner pour donner aux visiteurs une avance rapide.

Lalthathanga Khawlhring a délivré un centre précis qui a rencontré une chute précipitée. L’arrière central sénégalais a battu son marqueur et a passé le ballon devant le gardien de but. L’imposant défenseur a refusé de célébrer en levant les deux mains en signe de respect envers son ancien club.

Les Gaurs se sont ensuite ressaisis, se créant un certain nombre d’occasions remarquables, mais n’ont pu en achever aucune. Le milieu de terrain Carl McHugh a failli égaliser à la 36e minute, tout comme Brandon Fernandes, cinq minutes plus tard. Le gardien de l’Odisha FC, Amrinder Singh, était sorti de sa ligne, mais la ligne arrière d’Odisha s’est ressuscitée pour empêcher le tir du milieu offensif d’entrer au fond des filets.

Finalement, c’est le jeu de jambes rapide de Noah qui lui a valu un penalty après la pause. La chute a fait tomber le joueur de 30 ans et un penalty clair a été accordé à l’équipe locale. Noah a converti ce coup de pied, mais on lui a demandé de le reprendre car l’arbitre a considéré que le premier coup était une faute. Imperturbable, le joueur a calmement envoyé le ballon devant Amrinder pour assurer l’égalisation.

Il y a eu un regain d’énergie dans les mouvements offensifs de l’attaquant par la suite. Il a adopté une approche plus directe, remportant rapidement un ballon de Jerry Mawihmingthanga avant de se placer derrière la ligne de fond d’Odisha et de lancer le ballon directement devant le gardien de but pour se lancer dans une célébration retentissante à la 68e minute.

Ahmed Jahouh et Fall, deux anciens coéquipiers du FC Goa, se sont réunis pour assurer le deuxième but d’Odisha de la soirée, encore une fois sur corner. Jahouh a délivré une passe précise et Fall a répété son effort précédent, la seule différence étant cette fois qu’il était cette fois au deuxième poteau et non au premier.

Les Gaurs ne se contenteraient cependant pas d’un seul point, et le but de Gupta à la 96e minute symbolisait cet esprit implacable. Ils ont réorganisé leur ligne arrière tout en continuant à chercher des occasions de marquer, ce qui a permis à Victor Rodriguez d’assister l’arrière, qui a fait preuve de détermination à un moment important pour aider l’équipe locale à remporter la victoire.

Joueur clé du match

Noah Sadaoui (FC Goa)

Le milieu de terrain offensif a été le fer de lance du retour de Goa, marquant deux fois en plus de cinq plaqués, réalisant 16 centres et créant trois occasions de but pour clôturer une performance gagnante.

Quelle est la prochaine étape pour les deux équipes ?

Le FC Goa disputera son prochain match à l’extérieur contre l’East Bengal FC le 21 octobre tandis que l’Odisha FC affrontera le Kerala Blasters FC à Kochi le 27 octobre.