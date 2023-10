ISL 2023-24 : Javi Hernandez marque un but merveilleux pour inspirer le Bengaluru FC à remporter une victoire 2-1 contre le Bengale oriental

Le Bengaluru FC a conclu une bataille intrigante contre l’East Bengal FC de son ancien entraîneur-chef Carles Cuadrat avec une victoire 2-1 au stade Sree Kanteerava ce soir. Les Bleus ont été menés dans la compétition par Naorem Mahesh Singh, qui a marqué un but à la 15e minute.

Cependant, Chhetri a converti un coup de pied sur place à la 21e minute avant que Javi Hernandez n’assure le vainqueur avec un coup de pied acrobatique en seconde période pour sceller la première victoire de la saison pour les hommes de Simon Grayson.

Nanda Kumar a ouvert la ligne arrière de Bengaluru avec un ballon impressionnant qui a été bien récupéré par Mahesh 15 minutes après le début du match. La première touche et le jeu de jambes de Mahesh l’ont aidé à dépasser le duo de défenseur central de l’équipe locale composé de Parag Srivas et Slavko Damjanovic.

Il n’avait alors plus qu’à dépasser le gardien Gurpreet Singh Sandhu et l’attaquant s’en est sorti à la grande joie de Cuadrat. Cependant, la vague d’optimisme a été de courte durée puisque Mandar Rao Dessai a fait tomber Chhetri dans la surface de réparation pour donner un penalty à l’équipe locale à peine quatre minutes plus tard.

Le joueur de 39 ans a toujours été impeccable en déposant le ballon dans le coin inférieur droit pour égaliser les scores à un moment crucial de la première mi-temps.

A LIRE AUSSI| ISL 2023-24 : le Jamshedpur FC et le Hyderabad FC recherchent la première victoire de la saison 10

La fluidité améliorée des mouvements offensifs du Bengale oriental les a toujours maintenus dans le match. Le duo composé de Mahesh et Nanda s’est à nouveau combiné en seconde période pour donner à leur équipe une frappe potentiellement gagnante. Mahesh s’est déplacé largement et s’est enroulé dans une passe qui a dépassé la ligne défensive de Bengaluru pour atterrir aux pieds de Nanda sur le flanc gauche. Cependant, l’ailier n’a pas pu garder son tir cadré et a fini par frapper bien au-dessus de la barre transversale pour gâcher une occasion bien conçue.

Finalement, Javi Hernandez a réalisé un véritable artiste pour ravir le public local et marquer trois points pour son équipe à la 72e minute. Le jeune attaquant Rohit Danu a frénétiquement réussi à transmettre le ballon au milieu offensif grâce à une passe de la tête. Hernandez l’a ébréché, puis son vélo l’a envoyé au fond des filets pour résumer un mouvement qui correspond à sa délicieuse créativité et à ses prouesses en matière de but. Hernandez s’est lancé dans une joyeuse célébration alors que la gestion impeccable de Grayson dans le jeu garantissait que le Bengale oriental ne pouvait pas s’approcher de l’égalisation par la suite.

L’Inde aux Jeux asiatiques : COUVERTURE COMPLÈTE | DÉCLARATION DES MÉDAILLES | RÉSULTATS | CALENDRIER

Joueur clé du match

Javi Hernández (Bengaluru FC)

Hernandez a effectué un changement complet comprenant deux plaqués, deux centres, une interception et une précision de passe de 76% pour accompagner son merveilleux effort aérien qui a également une chance de concourir pour le but de la saison.

Quelle est la prochaine étape pour les deux équipes ?

Les prochains matches de ces deux équipes seront contre le FC Goa. Le Bengale oriental accueillera les Gaurs le 21 octobre tandis que Bengaluru le fera le 25 octobre.