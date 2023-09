ISL 2023-24 : Hugo Boumous aide Mohun Bagan SG à battre le Bengaluru FC à 9 joueurs 1-0

Mohun Bagan Super Giant a battu le Bengaluru FC à 10 1-0 lors de la Super League indienne 2023-24 au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) à Calcutta mercredi.

Juan Ferrando a placé son équipe dans une formation très offensive mais ce sont les garçons de Simon Grayson qui ont commencé le match du bon pied. Si et quand le BFC perdait la possession, il reprenait le ballon en quelques minutes.

À la septième minute, Roshan Singh s’est libéré de la défense de Mohun Bagan mais son tir était bien au-dessus du but de Vishal Kaith. Quatre minutes plus tard, le tir pétillant de Roshan était paré derrière. Depuis le corner résultant, Aleksandar Jovanovic a dirigé le ballon alors que Rohit Kumar tentait de renvoyer le ballon de manière réactive, seulement pour qu’Anirudh Thapa s’écarte de la ligne de but.

Mohun Bagan a lentement commencé à se développer dans le jeu. À la 13e minute, Liston Colaco et Hugo Boumous ont tenté un contre rapide sur corner, mais le tir du premier s’est écarté à la dernière minute.

Après avoir résisté aux premières attaques de Bengaluru, Mohun Bagan a pris possession du ballon et a lancé plusieurs attaques sans beaucoup de chance. La paire défensive au cœur de la défense de Bengaluru, Jovanovic et Slavko Dajanovic, se sont tenus debout pour repousser tout centre qui leur arrivait. Rohit Kumar et Suresh Singh travaillent en tandem pour fermer les canaux de passage.

Les cinq premières minutes après le début de la seconde mi-temps ont été frénétiques. Mohun Bagan a obtenu quatre corners consécutifs ainsi qu’une chance de Thapa. Petratos a été renversé à l’intérieur de la surface par Rohit mais un coup d’œil de l’arbitre à son assistant a confirmé qu’il n’y avait pas de jeu déloyal. À la 50e minute, le tir de Rohit depuis l’extérieur de la surface a été arrêté par Kaith et le rebond a été tiré à côté par Namgyal Bhutia.

Le match est devenu un peu difficile au milieu du parc, les joueurs des deux côtés étant avertis.

Mohun Bagan gardait bien le ballon et sondait la défense de Bengaluru. À la 67e minute, le mauvais dégagement de la tête de Jovanovic n’a été que jusqu’à Jason Cummings, qui jouait à Boumous. La star de Mohun Bagan a poussé le sien au premier poteau devant Gurpreet.

Suresh, qui avait été averti plus tôt, a fait tomber Petratos, avec l’aide de Roshan à la 75e, ce que l’arbitre a jugé excessif et lui a donné l’ordre de marcher avec un éclair rouge.

Après la deuxième pause verre du match, Mohun Bagan a pris le contrôle du match avec son avantage numérique.

Dans le temps additionnel après 90, le dernier homme Roshan a fait tomber Petratos à l’entrée du banc des pénalités. L’arbitre n’a eu d’autre choix que de montrer son deuxième carton rouge de la soirée.

Malgré une réussite tardive de Bengaluru, les Mariners ont tenu bon pour les trois points.