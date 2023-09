ISL 2023-24 : des erreurs à gogo alors que le Bengale oriental et le Jamshedpur FC jouent un match nul et vierge

Le Bengale oriental et le Jamshedpur FC ont joué un match nul et vierge lors de la Super League indienne 2023-24 au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) à Calcutta lundi.

Le Bengale oriental a commencé le match brillamment alors que Jamshedpur était plus qu’heureux de jouer le jeu de contre-attaque.

À la 3e minute, le centre de Jose Antonio Pardo dans la surface a trouvé son coéquipier du Bengale oriental Javi Siverio, dont le tir depuis le centre de la surface était juste à côté. Deux minutes plus tard, Elsinho du Jamshedpur FC manquait sa tête qui n’était pas cadrée. À la 14e minute, Siverio était à nouveau la cible de Mahesh Singh mais Elsinho de Jamshedpur a obtenu une touche révélatrice.

Jeux asiatiques 2023 : décompte des médailles, calendrier, résultats, date, sites et plus

Ce n’était pas tout le Bengale oriental, car à chaque fois qu’ils perdaient le ballon, Jamshedpur lançait un contre rapide. À la 19e minute, Nikhil Barla a dribblé son marqueur avec une facilité surprenante et a envoyé le centre à Chima Chukwu. Il a fait preuve d’une grande force mais n’a pas pu retirer le tir lorsque Jeremy Manzorro a pris le relais, mais son effort était également large.

Le match a stagné au milieu du terrain, ce n’est finalement que Pronay Halder qui s’est battu avec Harmanjot Khabra, pour lequel le premier a reçu un carton jaune.

À la 35e minute, Nongdamba Naorem a bien fait de perdre son marqueur sur un brusque changement de rythme mais a conservé le ballon trop longtemps pour que l’attaque s’essouffle à l’intérieur de la surface. Trois minutes plus tard, Siverio a presque donné l’avantage au Bengale oriental après que Borja ait envoyé un centre dangereux de la gauche, mais l’attaquant a fini par passer le ballon au-dessus du gardien TP Rehenesh et de la barre transversale.

Dans les dernières minutes avant la mi-temps, le Bengale oriental a lancé une série de tirs au but, mais Rehenesh s’est tenu droit et est descendu avec la même dextérité pour refuser les efforts de Borja et Naorem alors que Souvik Chakrabarti a finalement tiré au-dessus.

Après la reprise, Jamshedpur a commencé la seconde période avec une intention offensive.

Mais à la 48e minute, José Pardo a lancé un ballon dans la surface sur un coup franc. Chowdhary a réussi à dégager le ballon alors que les joueurs du Bengale oriental réclamaient un handball. L’arbitre a fait signe de continuer le jeu, mais les rediffusions ont montré que la main du ballon touchait effectivement la main.

Trois minutes plus tard, le tir instantané de Pronay avec l’extérieur de sa chaussure parvenait à ébouriffer juste le filet latéral.

Vers l’heure de jeu, les deux entraîneurs ont procédé à des changements importants lors de leurs remplacements. D’autres changements ont suivi après la pause dans l’eau, seul Rehenesh étant blessé entre les deux.

À la 82e minute, le tir du pied droit de Semboi Haokip passait juste à côté. Une minute plus tôt, le coup franc de Cleiton Silva était raté.

Dans les minutes ajoutées après la fin de la 90e, Saul Crespo a repoussé Emil Benny hors du ballon alors que ses coéquipiers leur venaient en aide. L’arbitre a montré à Benny un carton rouge, puis l’a transformé en jaune. Crespo a également reçu un jaune.

Le match s’est arrêté avec les trois derniers coups de sifflet de l’arbitre.