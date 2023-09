ISL 2023-24 célèbre la croissance du football indien dans le cadre d’une campagne historique de la 10e année

Alors que la 10e saison historique de la Super League indienne (ISL) débutera le 21 septembre, la FSDL a dévoilé les campagnes de cette saison qui visent à célébrer la croissance du football indien au cours de la dernière décennie.

La campagne nationale, « Célébrons les 10 ans de la Super League indienne », utilise la métaphore d’un ballon qui grossit à mesure qu’il roule et rebondit à travers le pays, pour signifier la croissance du football indien.

Un jeune garçon poursuit le football avec enthousiasme alors que les fans le rejoignent dans son voyage, symbolisant l’intérêt croissant de la jeune Inde pour le choix du football comme sport préféré. Au cours de son parcours de 10 ans, l’ISL a joué un rôle révolutionnaire en faisant du football un sport pratiqué dans toute l’Inde avec des fans passionnés qui existent au-delà des centres traditionnels du football du pays.

« L’ISL a été un fervent partisan du développement du football à travers le pays et la campagne pour la saison 10 de l’ISL en est le reflet. Les supporters de tout le pays ont rejoint la ligue et sont le fondement du succès de la ligue et des équipes », a déclaré un porte-parole de l’ISL à propos de la campagne de la 10e année.

« L’objectif a toujours été d’aller au plus profond de l’arrière-pays de l’Inde et d’encourager l’adoption du football dès l’âge de 5 ans, grâce au partenariat avec la Reliance Foundation », a-t-il ajouté.

L’ISL est un brillant exemple du pouvoir durable du football pour unir une nation et inspirer une génération à tomber amoureuse du beau jeu. La campagne tente de capturer cet impact dans ses multiples versions.

Les films de Kolkata mettant en vedette Mohun Bagan Super Giant « Mon Amar Sobuj Maroon Bole » et le club de football du Bengale oriental « Jwolbe Buke Moshal Abar » rendent hommage à l’esprit inébranlable et à la loyauté inébranlable des fans des deux clubs hérités avec une histoire riche qui fait de leur rivalité l’une des plus chères et historiques de l’univers sportif.

La promo MBSG rend un hommage au batelier emblématique du logo Mohun Bagan Super Giant et célèbre la façon dont l’équipe est restée inébranlable face à divers défis, tandis que la promo EBFC présente la torche allumée du logo EB pour signifier les flammes qui brûlent. profondément dans leur esprit. Les deux campagnes mettent en valeur les supporters du Bengale et célèbrent leur amour pour leurs équipes.

Le film du Kerala est dédié à l’attitude inflexible des Kerala Blasters ainsi qu’à leurs fans dévoués, qui se reflète dans leur cri de guerre « Vittukodukkila ».

La promo présente des stars des Kerala Blasters telles que Jeakson Singh, Rahul KP, Adrian Luna, Vibin Mohanan, Sachin Suresh et Pritam Kotal. Il montre également comment les fans ont toujours soutenu l’équipe, quels que soient les résultats, et comment l’équipe a réalisé de nombreux retours mémorables au fil des ans.

Le film du Nord-Est, « Stronger Together » crée un fier reflet des habitants du Nord-Est et célèbre leur amour pour le jeu et le lien autour du football qui unit ses habitants à leur club. Lorsqu’ils se réunissent, ils deviennent une force formidable avec laquelle il faut compter pour les adversaires les plus féroces.

Le NEUFC n’est pas seulement représenté par les onze joueurs qui montent sur le terrain, mais est alimenté par chaque souffle retenu, chaque soupir, chaque larme et chaque cri de leurs fans.

La dixième saison de l’ISL débute avec les Kerala Blasters accueillant les anciens champions du Bengaluru FC au stade Jawaharlal Nehru de Kochi le 21 septembre 2023.

Viacom18 est le nouveau foyer du football indien, en tant que détenteur exclusif des droits médiatiques d’ISL sur les plateformes de télévision numérique et linéaire.

La télédiffusion sera disponible pour les fans de football dans plusieurs langues, en gardant à l’esprit la diversité du public de la ligue, et sera également diffusée gratuitement sur JioCinema.

La saison 10 d’ISL débutera à 19h45 aux heures de grande écoute, avec des doubles-têtes commençant à 17h30.

Les téléspectateurs peuvent continuer à regarder leurs sports préférés en téléchargeant JioCinema (iOS et Android). Pour les dernières mises à jour, actualités, scores et vidéos, les fans peuvent suivre Sports18 sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.