ISL 2023-24 : campagne ouverte du NorthEast United FC contre le Mumbai City FC

NorthEast United envisagera un renouveau de la saison dernière alors qu’il entame sa campagne 2023-24 de Super League indienne (ISL) en accueillant le Mumbai City FC au stade sportif Indira Gandhi à Guwahati le dimanche 24 septembre.

Ce qui est en jeu?

NorthEast United FC

Les Highlanders ont connu une campagne lamentable l’année dernière puisqu’ils n’ont gagné qu’une seule fois en 20 matches de championnat et sont actuellement sur une séquence de neuf matchs sans victoire en championnat. L’équipe espère mettre fin à cette séquence inoubliable contre Mumbai, qui a perdu le plus de matches de la première journée (5) parmi toutes les équipes de l’ISL.

Mumbai City FC

Les Islanders ont réalisé le doublé de la ligue contre le NorthEast United FC en marquant sept buts au total lors de leurs deux matchs la saison dernière. Leur incroyable bilan lors de chacun de leurs 13 derniers matches à l’extérieur devrait les encourager face à une nouvelle opposition qui a quelque chose à prouver cette année.

Joueurs clés

Pragyan Gogoi (NorthEast United FC)

Pragyan Gogoi a enregistré une précision de passe de 75 % tout en dictant le jeu depuis le centre du parc la saison dernière. La majorité des efforts offensifs de Mumbai émergent du milieu, ayant tenté le plus de passes en profondeur (28) parmi toutes les équipes de l’ISL 2022-23. Gogoi sera crucial si NorthEast espère mettre un terme à cela dans ce match.

Lallianzuala Chhangte (Mumbai City FC)

Lallianzuala Chhangte a récemment remporté plusieurs lauriers et il retournera sur son ancien terrain de chasse à Guwahati pour ce match. L’ailier a enregistré le meilleur différentiel entre les buts attendus (6,36) et les buts réellement marqués (10, soit +3,63 x valeur G) parmi les joueurs indiens la saison dernière. Chhangte espère également entrer dans le vif du sujet instantanément dans cette campagne.

Tête à tête

Joué – 18

Mumbai City FC – 9

Nord-Est United FC – 5

Nuls – 4

Discussion d’équipe

« C’est notre premier match de l’ISL contre un adversaire très fort, l’une des meilleures équipes de la ligue. Tout le monde est mentalement prêt pour le match. Nous l’attendons. Nous espérons un match intéressant, vous savez. Nous travaillons depuis deux mois et demi. Petit à petit, l’équipe prend conscience des responsabilités individuelles qui lui incombent. Nous sommes actuellement à 70% de notre potentiel. Il nous faut encore du temps mais le moment est venu de jouer. Nous sommes ici pour rivaliser et non pour nous amuser. C’est un grand match demain et nous espérons que nous sommes prêts pour cela », a déclaré l’entraîneur-chef du NorthEast United FC, Juan Pedro Benali, à propos de la saison à venir et de la préparation de son équipe pour celle-ci.

« Je pense qu’il est plus important que nous nous concentrions sur ce que nous avons fait l’année dernière et maintenant nous cherchons à bâtir sur la merveilleuse saison que nous avons eue dans l’ISL l’année dernière. Non seulement je vois les résultats, 18 matchs sans défaite qui nous ont valu le League Shield, le plus grand nombre de buts marqués, le plus grand nombre de buts marqués par les joueurs indiens, etc. Mais maintenant, c’est le début du football que nous jouons. C’est ma troisième saison ici. Il s’agit maintenant de bâtir sur ce succès. Nous sommes ravis de commencer notre saison et de voir ce que nous pouvons faire cette année », le tacticien du Mumbai City FC, Buckingham, a évoqué ses attentes concernant la campagne 2023/24 de l’ISL.