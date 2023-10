ISL 2023-24 : Adrian Luna Strike aide les Kerala Blasters à dépasser le Jamshedpur FC

Le Kerala Blasters FC a enregistré sa deuxième victoire consécutive de la saison 2022-23 de la Super League indienne (ISL) en battant les visiteurs du Jamshedpur FC par 1-0 au stade Jawaharlal Nehru de Kochi ce soir, grâce à un but à la 74e minute de leur skipper talismanique Adrian. Lune.

Le milieu offensif uruguayen a fait la différence dans une rencontre très disputée en inscrivant son deuxième but de la campagne dans ce match.

Une ligne arrière erratique de Jamshedpur a offert aux Blasters leur première véritable opportunité de but dans le match. La stratégie d’Ivan Vukomanovic et le milieu de terrain du Kerala doivent également être crédités pour cela. Alors que le Jamshedpur FC avait du mal à dégager le ballon une fois pour toutes, Jeakson Singh a appuyé haut, a récupéré la possession et a joué une courte passe à Luna à plusieurs mètres de la surface. La star uruguayenne disposait de suffisamment d’espace pour dribbler plus près du but et tirer. Cependant, il a opté pour une approche non conventionnelle, choisissant plutôt de passer le ballon au-dessus de la tête du gardien de Jamshedpur, Rehenesh TP. Au lieu de cela, le ballon est passé au-dessus du poteau.

Jamshedpur a maintenu une période soutenue de pression offensive pendant une brève période par la suite. L’un de ces mouvements les a amenés à un pouce de sortir de l’impasse, grâce à un effort impressionnant de la tête de Seiminlen Doungel. Nikhil Baria a trouvé un espace important sur le flanc droit et l’a utilisé pour enrouler un centre pour Doungel qui a atterri légèrement à côté du poteau de sa tête. Daniel Chima Chukwu a couru et a gardé le ballon en jeu, essayant à nouveau de préparer une passe carrée pour le jeune ailier, mais elle a finalement été contrecarrée par la ligne arrière du Kerala.

Le Jamshedpur FC était déterminé à trouver le fond des filets immédiatement après la pause de la mi-temps. Le remplaçant Emil Benny a reçu le ballon sur le côté droit et a envoyé une livraison approfondie à Jeremy Manzorro sur le canal gauche de la surface de réparation. Manzorro a tenté d’envoyer le ballon en demi-volée dans le filet dès sa première touche, mais n’a pas pu lui donner la bonne direction car il a fini par être très loin de la barre transversale. 15 minutes plus tard, Chukwu a contrôlé un coup franc en mouvement et a tenté de faire passer le ballon devant le gardien du Kerala, Sachin Suresh, mais en vain.

Finalement, c’est Luna qui a porté le coup décisif grâce à un effort d’attaque cohérent de Daisuke Sakai, Dimitrios Diamantakos et lui. Sakai a fait une passe rapide à Diamantakos à l’intérieur de la surface, qui a renvoyé le ballon à Luna. Le joueur de 31 ans a calmement placé le ballon dans le coin inférieur gauche au milieu des acclamations tonitruantes du public local pour un but qui leur a garanti trois points dans cette compétition.

Joueur clé du match

Adrian Luna (Kerala Blasters)

Le talisman du Kerala a enregistré une précision de passe de 89 %, deux interceptions, deux centres, en plus de créer deux occasions de but et de marquer le vainqueur à la 74e minute. Il a mené la charge de l’équipe sur et en dehors du terrain et a créé un impact avec sa superbe frappe pour couronner une performance complète.

Quelle est la prochaine étape pour les deux équipes ?

Le Kerala Blasters FC se rendra désormais à Mumbai pour affronter les Islanders dans leur propre cour le 8 octobre pour leur prochain match de championnat. Le prochain match du Jamshedpur FC aura lieu à domicile contre le Hyderabad FC le 5 octobre.