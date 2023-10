Le Kerala Blasters FC est revenu par derrière pour marquer deux fois en seconde période et retrouver le chemin de la victoire avec une victoire 2-1 sur l’Odisha FC au stade Jawaharlal Nehru de Kochi dans la Super League indienne (ISL) 2023-24 ce soir.

Certains joueurs améliorent leur jeu contre des adversaires spécifiques, et Diego Mauricio partage une équation similaire avec les Blasters. L’attaquant brésilien a entamé ce match avec cinq buts en autant de rencontres contre l’équipe. Ce soir, dès le début, il semblait déterminé à ajouter à ce total. Son jeu de jambes dynamique crée souvent des inquiétudes pour la défense adverse, et ce match n’était pas différent.

À la 16e minute, Mauricio a ralenti son jeu de jambes pour se frayer un chemin à travers Hormipam Ruivah et Pritam Kotal avant de marquer le but devant le gardien de but du Kerala, Sachin Suresh. Le gardien aurait pu tenir sa ligne au lieu de foncer devant, mais il a compensé cela par ses formidables capacités d’arrêt de tir quelques minutes plus tard.

Naocha Singh a manipulé le ballon à l’intérieur de la surface de réparation, menant à un coup de pied pour les Juggernauts. Mauricio s’est avancé pour marquer son doublé, mais Suresh a plongé sur sa droite et a empêché le ballon de toucher le fond des filets. Isak Vanlalruatfela a tenté de bondir sur le rebond mais Suresh a fait preuve de réflexes rapides pour effectuer un autre arrêt et empêcher les Blasters de doubler leur avance.

Le Kerala a dû appeler son attaquant grec Dimitrios Diamantakos pour égaliser. Adrian Luna a réussi un coup franc rapide et a fait une passe à Daisuke Sakai qui a passé le ballon à travers la défense d’Odisha pour l’attaquant. Diamantakos a réalisé la bonne course en diagonale à l’intérieur de la surface et l’a frappé dans le filet pour assurer l’égalisation.

Luna a ensuite mené son peloton avec aplomb, profitant de cet élan pour continuer à exercer une pression sur la défense d’Odisha. Les Juggernauts avaient remporté un coup franc mais le Kerala a riposté à contre-courant du jeu avec des passes sans faille. Luna a reçu le ballon dans la position parfaite pour marquer un but, et il l’a optimisé avec un tir soigné qui a battu le gardien d’Odisha, Amarinder Singh, au but à la 84e minute. Alors que la foule était bondée derrière les Blasters, les joueurs de l’équipe locale ont conservé la tête pour souhaiter la bienvenue à leur entraîneur-chef Ivan Vukomanovic sur la ligne de touche.

Joueur clé du match

Adrian Luna (Kerala Blasters FC)

Luna a encore une fois été le point différentiel dans ce match, créant le premier but et marquant l’autre. Il a terminé le match après avoir créé quatre occasions de but, plaqué trois fois et enregistré une précision de passe de 82 %.

Quelle est la prochaine étape pour les deux équipes ?

Les Blasters se rendront désormais au East Bengal FC le 4 novembre pour leur prochain match, tandis que l’Odisha FC accueillera le Bengaluru FC le 31 octobre.