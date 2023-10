Ce n’est pas fini jusqu’au coup de sifflet final et le NorthEast United FC l’a symbolisé avec deux buts dans le temps additionnel qui les ont propulsés à revenir par derrière et à décrocher une victoire 2-1 sur le Jamshedpur FC au stade Indira Gandhi Athletic de Guwahati en Inde. Super Ligue (ISL) 2023-24 ce soir.

“Je tiens à remercier les supporters du NorthEast United FC d’avoir été patients, d’avoir tenu bon, mais je veux leur promettre un grand avenir et je pense que c’est le début de cela”, a déclaré le propriétaire des Highlanders, John Abraham, en marge de la conférence de presse. le match et ses garçons ont donné aux supporters une raison de sourire à nouveau grâce à leur esprit et leur attitude implacables jusqu’à la dernière minute.

Les Red Miners sont venus visiter le pays des Blue Hills avec un seul but à leur actif en quatre matches cette saison.

À la 19e minute, lorsque Daniel a raté la première occasion de mettre le ballon au fond des filets sur penalty, il est apparu que les inquiétudes de l’équipe ne feraient que croître après ce match. Cependant, le Nigérian a fait preuve d’une grande vigilance pour bondir sur le ballon qui a dévié du gardien du Nord-Est Mirshad Michu et l’a fait rouler devant le gardien pour apporter un peu de bonheur et leur donner une avance de 1-0.

Le pur Akhtar, qui avait inscrit sur la feuille de match lors de la victoire catégorique 3-0 du NEUFC contre le Chennaiyin FC dans ce même lieu il y a quelques semaines, a tenté de doubler son total de buts avec quelques tentatives formidables en seconde période, cette dernière étant un effort à longue portée précis, bien dirigé et puissant qui a raté de peu la cible.

Cependant, c’est le duo chevronné du NEUFC, Michel Zabaco et Ibson Melo, qui a injecté un gameplay de précision avec son rendement exemplaire dans les 10 minutes de prolongation. NorthEast était à la recherche de l’égalisation et a saisi l’occasion grâce à une douce frappe de Zabaco qui a atterri au milieu des filets à la 94e minute. L’élan qu’ils ont pris grâce à ce but les a poussés à trouver un vainqueur, ce qui a permis à Romain Philippoteaux de remporter un tir au but dans la dernière minute. Melo, à la hauteur des attentes de tout le stade, a relevé le défi avec confiance et a enfoncé le ballon à la 97e minute pour offrir à son équipe une victoire dont elle se souviendra et se réjouira pour le reste de la saison, sous les applaudissements du propriétaire de l’équipe, John Abraham. et encourageant ses garçons après le coup de sifflet final.

Joueur clé du match

Michel Zabaco (NorthEast United FC)

Zabaco était une figure aussi constante dans tout le jeu offensif que NorthEast a développé tout au long du match. Avec 79 passes tentées, il courait et était parfaitement positionné pour égaliser, remettant son équipe dans le match et finalement les 3 points.

Quelle est la prochaine étape pour les deux équipes ?

Le Jamshedpur FC accueillera désormais le Mohun Bagan Super Giant au complexe sportif JRD Tata le 1er novembre, tandis que les Highlanders se rendront à Bhubaneswar pour affronter l’Odisha FC le 3 novembre.