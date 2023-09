ISL 20223-24 : lancement de la saison du Hyderabad FC contre le Bengale oriental renaissant

Le Hyderabad FC lancera sa campagne 2023-24 de Super League indienne (ISL) en affrontant l’East Bengal FC dans la cour de ce dernier au Salt Lake Stadium de Calcutta le samedi 30 septembre. Lors de leur première rencontre, la Brigade Rouge et Or, sous la direction de leur nouvel entraîneur-chef Carles Cuadrat, ont disputé un match nul engageant mais finalement vierge contre le Jamshedpur FC dans ce même lieu lundi.

Ce qui est en jeu?

Bengale oriental FC

Carles Cuadrat a certainement imprimé sa philosophie de manière assez impressionnante dans la configuration du Bengale oriental, ce qui ressort clairement des phases d’attaques rapides et soutenues qu’ils ont provoquées lors du dernier match. La clé est désormais de capitaliser sur ces opportunités, car perdre des points dès le début peut être coûteux pour leurs prospects plus tard dans la campagne.

Hyderâbâd FC

Hyderabad a terminé deuxième au classement des points l’année dernière avec 13 victoires et seulement quatre défaites en 20 matches de championnat. Ainsi, l’équipe espère ouvrir sa campagne avec une victoire cette fois-ci également. Au milieu de toutes les attentes et de la cohérence au cours des deux dernières saisons, ils entament la saison avec un nouvel entraîneur-chef – Thangboi Singto.

Joueurs clés

Cleiton Silva (FC du Bengale oriental)

Après avoir échoué à ouvrir son compte contre Jamshedpur, le Bengale oriental visera de nombreux buts contre le Hyderabad FC. À cet égard, leur attaquant brésilien Cleiton Silva jouera un rôle crucial dans ce match. Le joueur de 37 ans qui a rejoint le Bengale oriental en provenance du Bengaluru FC avec un transfert gratuit cette saison apporte une riche expérience du football de club.

Makan Winkle Chote (Hyderabad FC)

Gardez un œil sur le jeune ailier Makan-Winkle Chote. Le Hyderabad FC a récompensé le joueur de 23 ans de son rival de l’ISL, le FC Goa, pour un transfert gratuit cette saison. Chote a quatre buts et quatre passes décisives à son actif au niveau du club et devrait en marquer quelques autres cette fois-ci.

Tête à tête

Matchs joués : 7

Bengale oriental FC : 0

Hyderabad FC : 4

Nuls : 4

Anecdote : Le Bengale oriental n’a pas encore remporté de match contre Hyderabad. La saison dernière, le Bengale oriental menait 3-1 à la mi-temps lors d’un match de Super Coupe contre Hyderabad. Mais ils ont encaissé deux buts en seconde période et le match s’est terminé sur un nul 3-3.

Discussion d’équipe

« Chaque match de l’ISL est un défi. Toutes les équipes ont des chances égales de gagner des matchs. En tant que Hyderabad FC, en tant que joueurs et staff, nous sommes prêts. Nous sommes ravis d’affronter le Bengale. L’une des forces du Hyderabad FC est l’unité et la camaraderie au sein du groupe. Les nouveaux joueurs qui sont arrivés ont vraiment noué des liens avec les joueurs précédents. Il y a des joueurs seniors très expérimentés qui ont noué de bonnes relations avec les jeunes joueurs. Je pense donc qu’en ce qui concerne les points, nous nous battons pour les points sur le terrain ou travaillons dur en dehors. Nous viserons toujours les plus grands honneurs. Nous travaillons dur pour les séries éliminatoires. À partir de là, nous réfléchissons à la suite. », a déclaré l’entraîneur adjoint d’Hyderabad, Thangboi Singto, avant le match.

« Nous faisons le travail pour gagner le match. Les 15 dernières minutes de la première mi-temps contre Jamshedpur ont été formidables. C’est toujours bien de voir l’autre équipe en amical mais bien sûr c’est une situation amicale. Nous devons être prêts pour un match serré. 0-0, 1-0, 0-1, ils sont bons là-dedans donc il faut être prêt mentalement pour ça. Je ne suis pas d’accord pour dire que le taux de conversion de notre équipe est faible. L’important est de créer des occasions et l’équipe crée des occasions. C’est une nouvelle saison, de nouveaux joueurs, de nouveaux transferts mais ça aide toujours d’avoir quelques informations sur les autres joueurs de l’équipe. Le style de football que nous jouons doit fonctionner.”, a déclaré l’entraîneur de l’East Bengal FC, Carles Cuadrat, avant le match.