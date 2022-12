ISL 2022-23, Kerala Blasters vs Odisha FC Score en direct et dernières mises à jour: KBFC v OFC

Lire la suite

Samedi, un résultat absolu pour l’une ou l’autre de ces équipes les placerait à la troisième place – les deux équipes sont actuellement à égalité de points en cinquième et sixième.

Depuis fin octobre, les Blasters ont disputé six matchs, en ont remporté cinq et n’en ont tiré qu’un seul. Ce match nul est survenu la semaine dernière contre le Chennaiyin FC. Sahal Abdul Samad a marqué son troisième but de la saison contre les Marina Machans avant qu’ils ne se battent et les deux équipes ont dû se contenter d’un point.

L’Odisha FC gagnait un bon élan avant que sa courte série de victoires ne soit interrompue par le FC Goa il y a deux semaines, puis ils ont été tenus en échec pour le premier match nul et vierge du Hero ISL de la saison par ATK Mohun Bagan. Les Juggernauts n’ont pas réussi à marquer lors de matchs consécutifs pour la première fois cette saison.

Y compris le match inverse spectaculaire plus tôt cette année, les deux équipes ont joué 19 fois dans le Hero ISL. Les deux équipes ont remporté six matchs chacune, tandis que sept matchs se sont soldés par des matchs nuls. Les Juggernauts n’ont jamais battu les Blasters dans leur propre arrière-cour.

À quelle date se jouera le match de Super League indienne entre le Kerala Blasters FC et l’Odisha FC ?

Le match de la Super League indienne entre le Kerala Blasters FC et l’Odisha FC se jouera le 26 décembre, lundi.

Où se jouera le match de Super League indienne entre Kerala Blasters FC et Odisha FC ?

Le match de la Super League indienne entre le Kerala Blasters FC et l’Odisha FC se jouera au Jawaharlal Nehru Stadium, à Kochi.

À quelle heure commencera le match de la Super League indienne Kerala Blasters FC contre Odisha FC ?

Le match de Super League indienne entre le Kerala Blasters FC et l’Odisha FC débutera à 19h30 IST, le 26 décembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Super League indienne entre le Kerala Blasters FC et l’Odisha FC ?

Le match de la Super League indienne entre le Kerala Blasters FC et l’Odisha FC sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Super League indienne entre le Kerala Blasters FC et l’Odisha FC ?

Le match de la Super League indienne entre le Kerala Blasters FC et l’Odisha FC sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar et JioTV.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici