ISL 2022-23, Kerala Blasters FC vs East Bengal FC Score en direct et mises à jour: KBFC v EBFC

soutien à domicile qui sont de retour dans les stades.

L’entraîneur-chef des Kerala Blasters, Ivan Vukomanović, qui sera à la barre pour une deuxième saison consécutive, a déclaré qu’il ne voulait pas sous-estimer la menace que représentait le Bengale oriental.

«Ils ont montré dans la coupe Durand qu’ils pouvaient être une des surprises, bien sûr. Ils ont un bon entraîneur, ils ont une bonne équipe, et comme je l’ai dit, n’importe qui peut battre n’importe qui à chaque match – c’est possible dans l’ISL. C’est une bonne équipe – et bien sûr – quiconque pense que ce sera facile contre le Bengale oriental se trompe. C’est une bonne équipe et une bonne organisation et nous devons être prêts pour demain », a déclaré Vukomanovic.

La saison dernière, les Kerala Blasters ont marqué 37 buts, Alvaro Vazquez et Jorge Diaz étant leurs meilleurs buteurs avec 8 buts. Cette saison, les Blasters seront privés des deux et dépendront des remplaçants Apostolos Giannou et Dimitrios Diamantakos pour les remplacer. Treize de leurs 37 buts la saison dernière ont été marqués par des joueurs indiens, Sahal Adbul Samad en obtenant six. On s’attend à ce qu’il soit un joueur clé pour les Blasters cette saison.

L’entraîneur-chef du Bengale oriental, Stephen Constantine, dirigera un club ISL pour la première fois vendredi, mais possède une vaste expérience en Inde, ayant dirigé l’équipe nationale indienne pendant sept ans sur deux relais. Le Bengale oriental n’a remporté qu’un seul match la saison dernière, et Constantine a déclaré que la reconstruction serait progressive.

“J’avais 12 joueurs quand je suis arrivé il y a six semaines. Maintenant, nous avons une équipe de 26 à 27 joueurs. Ils ont travaillé très dur pour moi jusqu’à présent, mais la preuve est dans le pudding et nous verrons demain à quel point nous sommes bons ou mauvais. Nous ne sommes pas l’article fini, mais je peux vous promettre que nous ne sommes pas venus pour perdre le match de demain et je ne suis pas venu au Bengale oriental pour terminer à la dernière place », a déclaré Constantine.

Le Bengale oriental a signé des joueurs offensifs éprouvés à Cleiton Silva, Aniket Jadhav et Suhair VP avant cette saison et a renforcé sa défense – qui a concédé 18 de plus qu’ils n’ont marqué la saison dernière – avec des joueurs comme Ivan Gonzalez et Jerry Lalrinzuala.

KBFC et East Bengal ont joué 4 fois et avec 3 nuls et KBFC a remporté la dernière fois que ces deux-là se sont rencontrés en ISL 2021-2022.

À quelle date se jouera le match ISL 2022-23 entre Kerala Blasters FC et East Bengal FC ?

Le match ISL 2022-23 entre Kerala Blasters FC et East Bengal FC aura lieu le 7 octobre, vendredi.

Où se jouera le match ISL 2022-23 Kerala Blasters FC vs East Bengal FC ?

Le match ISL entre le Kerala Blasters FC et l’East Bengal FC se jouera au Jawaharlal Nehru Stadium de Kochi.

À quelle heure commencera le match ISL 2022-23 Kerala Blasters FC vs East Bengal FC?

Le match ISL entre le Kerala Blasters FC et l’East Bengal FC débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Kerala Blasters FC vs East Bengal FC ISL?

Le match Kerala Blasters FC vs East Bengal FC ISL sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Kerala Blasters FC contre East Bengal FC ISL ?

Le match Kerala Blasters FC vs East Bengal FC ISL sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

