ISL 2022-23, Hyderabad FC vs Mumbai City FC Score en direct et dernières mises à jour: HFC v MCFC

couronne, quelque chose qui n’a jamais été atteint dans l’histoire d’ISL.

Le Hyderabad FC a conservé son noyau, a signé à nouveau le défenseur central Odei Onaindia et a renforcé son département défensif en ajoutant Reagan Singh et Alex Saji. Manolo Marquez, l’entraîneur-chef du Hyderabad FC, a révélé que cette continuité est l’une des forces de l’équipe.

« Je pense que nous sommes une équipe avec beaucoup de continuité. Je pense que c’est l’une des clés de notre succès ces deux dernières saisons. Et bien sûr, nous avons signé des joueurs et ils ont des minutes pendant la Coupe Durand et ils ont profité de ces minutes », a déclaré Marquez.

Le Mumbai City FC a remporté cinq de ses six premiers matchs la saison dernière, mais n’a pas pu maintenir cette forme et a terminé cinquième du championnat. Pour aller encore plus loin, ils ont recruté le vainqueur de la saison dernière, Héros de la Ligue, Greg Stewart, du Jamshedpur FC. Ils ont également ajouté Rostyn Griffiths, Alberto Noguera et Jorge Pereyra Diaz à leur équipe, et ont le contingent étranger le plus expérimenté de l’ISL, avec un total de 253 matchs ISL entre eux.

Le Mumbai City FC a connu une solide phase de pré-saison, atteignant la finale de la Coupe Durand et terminant deuxième du Bengaluru FC. Des Buckingham, l’entraîneur-chef du Mumbai City FC, a déclaré que leurs sept matchs dans ce tournoi ont été une excellente préparation pour la nouvelle saison de l’ISL et qu’ils correspondaient exactement à ce qu’ils souhaitaient. Avec le coup d’envoi officiel de leur saison dimanche, Buckingham a déclaré que son équipe était ravie de jouer à nouveau devant les fans.

“Je pense que quiconque a regardé l’ouverture de la saison hier soir au Kerala et a vu les tribunes pleines – qu’il s’agisse de vos fans ou des fans de l’équipe à l’extérieur, les joueurs veulent jouer devant des fans. Vous pouvez entendre l’excitation quand il y a des mouvements d’attaque, des buts et des arrêts. Et cela se traduit pour moi dans le rythme du jeu.

“En ce qui concerne nos fans, nous avons un ensemble de fans très dévoués”, a déclaré Buckingham. “Nous avons même eu deux d’entre eux qui se sont rendus en Ligue des champions en Arabie saoudite pour nous soutenir. Nous sommes un peu plus près de chez nous maintenant. Évidemment pas à la maison, mais plus près de chez moi. Et en voir autant que nous le ferons demain est quelque chose que nous attendons avec impatience.

Le Hyderabad FC et le Mumbai City FC se sont affrontés à six reprises, les deux équipes ayant gagné deux fois et fait match nul deux fois. Le Hyderabad FC a remporté les deux dernières rencontres entre les deux équipes en ISL 2021-2022.

À quelle date se jouera le match ISL 2022-23 entre Hyderabad FC et Mumbai City FC ?

Le match ISL 2022-23 entre Hyderabad FC et Mumbai City FC aura lieu le 9 octobre, dimanche.

Où se jouera le match ISL 2022-23 Hyderabad FC vs Mumbai City FC ?

Le match ISL entre le Hyderabad FC et le Mumbai City FC se jouera au complexe sportif Shree Shiv Chhatrapati à Pune.

À quelle heure commencera le match ISL 2022-23 entre Hyderabad FC et Mumbai City FC ?

Le match ISL entre Hyderabad FC et Mumbai City FC débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Hyderabad FC vs Mumbai City FC ISL ?

Le match Hyderabad FC vs Mumbai City FC ISL sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Hyderabad FC vs Mumbai City FC ISL ?

Le match Hyderabad FC vs Mumbai City FC ISL sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

