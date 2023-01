ISL 2022-23, East Bengal FC vs Hyderabad FC Score en direct et dernières mises à jour: EBFC vs HFC

Lire la suite

points en 14 matchs. Les champions en titre ont remporté 10 victoires tout en subissant 2 nuls et se contentant d’un nul à deux reprises.

Les hommes de Manolo Marquez ont fait match nul contre le Chennaiyin FC lors de leur précédente rencontre et chercheront à renouer avec la victoire face à l’armée jaune et or.

Le HFC compte sept points de retard sur le leader du championnat, le Mumbai City FC, qui a disputé un match de plus que le tenant du titre. Bart Ogbeche et co. cherchera à combler l’écart entre les favoris et eux-mêmes alors qu’ils se rendront sur le terrain à Kolkata vendredi.

A LIRE AUSSI | ISL 2022-23 : Mumbai City FC en passe de devenir « invincibles »

A quelle date se jouera le match ISL 2022-23 entre East Bengal FC et Hyderabad FC ?

Le match ISL 2022-23 entre East Bengal FC et Hyderabad FC aura lieu le 20 janvier, vendredi.

Où se jouera le match ISL 2022-23 East Bengal FC vs Hyderabad FC ?

Le match ISL entre East Bengal FC et Hyderabad FC se jouera au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata.

À quelle heure commencera le match ISL 2022-23 East Bengal FC vs Hyderabad FC ?

Le match ISL entre East Bengal FC et Hyderabad FC débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match East Bengal FC vs Hyderabad FC ISL?

Le match East Bengal FC vs Hyderabad FC sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match East Bengal FC vs Hyderabad FC ISL ?

Le match East Bengal FC vs Hyderabad FC sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici