ISL 2022-23 : ‘Compter les jours’

Le FC Goa a connu un début presque parfait dans la saison 2022-23 de la Super League indienne (ISL), remportant deux victoires en trois matches. Et maintenant, l’excitation entourant l’équipe est à son plus haut niveau avec les Gaurs enfin prêts à sortir sur leur sol natal.

Jeudi, les Gaurs, actuellement cinquièmes au classement des points, viseront leur troisième victoire en affrontant le Jamshedpur FC au Pandit Jawaharlal Nehru Stadium de Fatorda. S’il s’agit d’un jour important pour le Club, il en va de même pour ses fans, qui attendent ce moment depuis plus de deux ans maintenant.

“Les mots ne peuvent pas décrire à quel point nous avons manqué de regarder notre équipe dans notre forteresse de Fatorda. Je compte les jours maintenant, et jeudi ne semble pas encore assez proche, j’ai juste hâte d’être de retour », a déclaré Blythe Pereira, un fan du FC Goa.

Son ami, Afton da Costa, s’est souvenu de sa routine d’il y a plus de deux ans, lorsque les fans ont été autorisés pour la dernière fois à regarder un match de l’ISL depuis les tribunes.

“Chaque fois que mon équipe jouait à Fatorda, j’avais l’habitude de partir tôt de chez moi pour me rendre au stade afin de ne pas rester coincé dans les embouteillages aux heures de pointe. Sur le chemin, je rejoignais d’autres fans dans leurs célébrations, agitant des drapeaux et chantant des chansons. Presque toujours, j’arrivais au stade avant même que les portes ne puissent être officiellement ouvertes et, par conséquent, je participais à différents jeux et activités qui se déroulaient à l’extérieur.

« Dès l’ouverture des portes, on se précipitait pour ne rater aucune action, y compris les échauffements ! J’ai vécu tellement de moments mémorables qu’il est injuste d’en choisir un et de l’appeler le meilleur », a-t-il ajouté.

Le COVID-19 a tout changé

Le 3 novembre prochain, cela ferait 972 jours que le FC Goa n’avait pas disputé un match devant des supporters au stade PJN de Fatorda. Les fans ont des souvenirs doux-amers de cet affrontement – bien que les Gaurs aient gagné 4-2 contre le Chennaiyin FC lors de ce qui était le match retour des demi-finales, les Marina Machans se sont qualifiées pour la finale au total, après avoir remporté le match aller 4-1.

“Beaucoup de choses ont changé depuis”, témoigne Shery Joseph, une autre fan du Club, et avec raison. Pour commencer, Carlos Pena, qui jouait pour le FC Goa à l’époque, est désormais l’entraîneur-chef du club.

« J’ai toujours été émerveillé par le trio composé d’Edu Bedia, Hugo Boumous et Ferran Corominas. La dernière fois que j’étais à Fatorda, ils se sont déchaînés contre les équipes adverses. Malheureusement maintenant, il ne reste plus qu’Edu.

Nouvelle saison, nouveaux espoirs

« Le FC Goa n’a jamais été une équipe qui s’attarde sur ses faiblesses. Ils ont d’abord remplacé Coro par Igor Angulo, qui a terminé la saison 2020-21 en tant que meilleur buteur. Parmi leurs joueurs actuels, Alvaro Vazquez, Iker Guarrotxena et Noah Sadaoui semblent tous prometteurs », a-t-il expliqué.

Et cet aspect est ce qui excite Nikitha Fernandes, alors qu’elle a hâte de saluer son équipe préférée à la forteresse de Fatorda jeudi. « Nous avons connu un bon début de saison, remportant nos deux premiers matches. Bien que nous ayons perdu contre Hyderabad, notre performance contre eux était prometteuse », a-t-elle déclaré.

« Nous n’avons pas eu de chance à certains égards, mais comme le dit le proverbe, « la fortune sourit aux audacieux ». Nous sommes une équipe courageuse, confiante en défense comme en attaque. Nous avons des noms passionnants à nos côtés.

“Il est à noter qu’ils n’ont joué que des matchs à l’extérieur jusqu’à présent et qu’ils ont quand même plutôt bien réussi, imaginez à quel point ils joueraient avec nous en peignant notre forteresse en orange!” espérait-elle.

