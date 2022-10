ISL 2022-23, Bengaluru FC vs NorthEast United FC Score en direct et dernières mises à jour: BFC v NEUFC

Lire la suite

Avec l’acquisition de l’attaquant fidjien Roy Krishna de l’ATK Mohun Bagan, le Bengaluru FC compte deux des cinq meilleurs buteurs de l’histoire de l’ISL dans son équipe pour la saison à venir. Les vainqueurs de l’ISL 2018-19 ont également signé Faisal Ali, 22 ans, de Mohammedan SC. L’entraîneur Simon Grayson a déclaré que son équipe n’était pas en danger de complaisance après avoir remporté la Coupe Durand.

“Le club de football de ces dernières années n’a pas réussi, alors que nous sommes habitués à avoir du succès”, a-t-il déclaré. “Donc, parce que nous avons remporté un trophée, c’est un bon début pour nous, nous sommes tous positifs. Mais nous ne sommes certainement pas trop confiants. Parce que nous savons que l’ISL est différente de la Coupe Durand. Nous avons un bon groupe, un bon mélange de joueurs expérimentés et de jeunes joueurs qui essaient de se frayer un chemin dans le jeu. Je pense que nous sommes tous assez équilibrés.

La saison dernière, le Bengaluru FC a débuté la campagne contre les mêmes adversaires. Les Blues ont empoché les trois points avec une victoire stellaire 4-2 sur NorthEast United. Cependant, juste après la victoire, le Bengaluru FC est resté sans victoire pendant sept matchs consécutifs. Il s’agissait de leur deuxième plus longue séquence sans victoire dans l’ISL après leur séquence de huit matchs sans victoire lors de la saison 2020-21. Le NorthEast United FC a terminé dixième du championnat la saison dernière et a encaissé 43 buts.

Pour solidifier leur défense, les Highlanders ont fait appel à Gaurav Bora, Michael Jakobsen et Aaron Evans en défense et Arindam Bhattacharya pour rivaliser avec Mirshad Michu pour la place de gardien de but.

« Nous savons que ce sera un match difficile contre une équipe très forte qui se débrouille bien », a déclaré l’entraîneur de NorthEast, Marco Balbul. «Mais nous avons fait une bonne préparation. Nous avons reconstruit avec une nouvelle équipe jeune et avec des étrangers expérimentés [and] ça nous aide bien. Nous avons donc fait une bonne préparation pour gagner ce match et nous ferons de notre mieux pour gagner ce match.

Federico Gallego a quitté le club après quatre ans alors que NorthEast United a amené l’attaquant nigérian Sylvester Emeka Igboun dans l’équipe pour combler le vide. Les Highlanders ont également signé le duo Gokulam Emil Benny et Jithin MS avec l’adolescent prometteur Parthib Gogoi.

Les défenseurs Aaron Evans et Michael Jakobsen devraient renforcer la défense de NorthEast United avec une riche expérience. Jakobsen compte plus de 200 apparitions dans la Superliga danoise et compte cinq sélections avec le Danemark.

Le Bengaluru FC a affronté NorthEast United douze fois en championnat et Sunil Chhetri a participé à chaque match, marquant un total de trois buts et fournissant trois passes décisives. En douze rencontres, les Blues ont remporté six matchs tandis que les Highlanders en ont remporté deux.

À quelle date se jouera le match ISL 2022-23 entre Bengaluru FC et NorthEast United FC ?

Le match ISL 2022-23 entre le Bengaluru FC et le NorthEast United FC aura lieu le samedi 8 octobre.

Où se jouera le match ISL 2022-23 Bengaluru FC vs NorthEast United FC ?

Le match ISL entre le Bengaluru FC et le NorthEast United FC se jouera au stade Sree Kanteerava.

À quelle heure commencera le match ISL 2022-23 entre Bengaluru FC et NorthEast United FC ?

Le match ISL entre le Bengaluru FC et le NorthEast United FC débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Bengaluru FC vs NorthEast United FC ISL ?

Le match Bengaluru FC vs NorthEast United FC ISL sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Bengaluru FC vs NorthEast United FC ISL ?

Le match Bengaluru FC vs NorthEast United FC ISL sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

