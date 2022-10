ISL 2022-2023, Kerala Blasters vs Mumbai City FC Score en direct et dernières mises à jour: KBFC v MCFC

Lire la suite

d’autre part, n’ont pas encore perdu de match mais ont fait match nul deux de leurs trois matchs jusqu’à présent.

L’entraîneur-chef des Kerala Blasters, Ivan Vukomanovic, a déclaré plus tôt cette saison que son équipe aime jouer au football offensif. Cela a été évident jusqu’à présent, car les Blasters ont eu plus de ballon et enregistré plus de tentatives de but que leurs adversaires dans deux matchs sur trois. Cependant, ils sont également actuellement l’équipe qui a encaissé le plus de buts, après en avoir inscrit 8 en trois matchs.

Vukomanovic a gardé confiance en ses défenseurs malgré les défaites. Les Blasters devraient à nouveau aligner un onze inchangé lorsqu’ils affronteront le Mumbai City FC. S’ils pensent à renforcer leur défense, ils ont la possibilité de déposer l’un de leurs attaquants étrangers sur le banc pour inclure Victor Mongil en défense aux côtés de Marko Leskovic.

Le Mumbai City FC avait apporté quatre changements à l’équipe qui figurait lors du match nul 3-3 contre le Hyderabad FC lors de la première semaine. Deux de ces changements ont été apportés à l’arrière alors que Mourtada Fall et Mandar Rao Dessai ont été remplacés par Mehtab Singh et Sanjeev Staline. . Les deux autres changements comprenaient Ahmed Jahouh et Alberto Noguera dans le onze de départ.

L’entraîneur-chef Des Buckingham a conservé cette formation depuis. Son équipe n’a encaissé qu’un but au cours des deux derniers matchs et Mehtab Singh a remporté deux prix consécutifs de héros du match, devenant ainsi le premier défenseur indien à le remporter cette saison.

Les deux équipes se sont affrontées 16 fois dans le Hero ISL. Les Islanders en ont remporté six, tandis que les Blasters en ont remporté quatre. Six rencontres se sont soldées par une impasse. Deux victoires sur quatre pour les Kerala Blasters sont survenues la saison dernière lorsqu’ils ont réussi le doublé contre le Mumbai City FC. Sur ce site, les deux équipes ont enregistré une victoire sur l’autre tandis que quatre matchs se sont soldés par un match nul.

À quelle date se jouera le match ISL 2022-23 entre Kerala Blasters FC et Mumbai City FC ?

Le match ISL 2022-23 entre le Kerala Blasters FC et le Mumbai City FC aura lieu le 28 octobre, vendredi.

Où se jouera le match ISL 2022-23 Kerala Blasters FC vs Mumbai City FC ?

Le match ISL entre le Kerala Blasters FC et le Mumbai City FC se jouera au Jawaharlal Nehru Stadium de Kochi.

À quelle heure commencera le match ISL 2022-23 Kerala Blasters FC contre Mumbai City FC ?

Le match ISL entre le Kerala Blasters FC et le Mumbai City FC débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Kerala Blasters FC contre Mumbai City FC ISL?

Le match Kerala Blasters FC vs Mumbai City FC ISL sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Kerala Blasters FC contre Mumbai City FC ISL ?

Le match Kerala Blasters FC contre Mumbai City FC ISL sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici