ISL 2022-2023, Hyderabad FC vs Kerala Blasters Score en direct et dernières mises à jour: HFC v KBFC

Lire la suite

ISL 2022-2023 : Hyderabad FC contre Kerala Blasters EN DIRECT : Le Hyderabad FC et le Kerala Blasters FC s’affrontent en Super League indienne (ISL) au GMC Balayogi Athletic Stadium, à Hyderabad, samedi. Les hôtes ont une chance d’avoir quatre points d’avance en haut du tableau, tandis que les Blasters espèrent remporter leur troisième victoire sur le rebond pour passer à la troisième place du tableau.

Après la victoire 1-0 contre le Jamshedpur FC lors de leur dernier match, le Hyderabad FC a égalé les records de l’ISL 2018-19 du FC Goa et de l’ISL 2014-15 du Mumbai City FC avec cinq clean sheets consécutifs. Les champions en titre n’ont plus encaissé de but depuis leur match nul 3-3 contre le Mumbai City FC.

Le meilleur buteur de tous les temps de la Super League indienne, Bartholomew Ogbeche, a marqué deux fois en six matchs. Cependant, le Hyderabad FC a vu des contributions cruciales venant des flancs. Après six matchs, les ailiers Halicharan Narzary et Mohammad Yasir totalisent quatre buts et quatre passes décisives à eux deux.

Les Kerala Blasters semblent avoir trouvé leur rythme alors qu’ils entrent dans ce match après avoir remporté deux matchs consécutifs pour la première fois cette saison. Les Blasters chercheront à se racheter contre l’équipe qui les a battus lors de la finale ISL 2021-22.

Dans la défense des Blasters, Marko Leskovic et Ruivah Hormipam ont cimenté leurs places. Leskovic a réalisé le plus d’interceptions (13) dans l’ISL cette saison. Opérant depuis le milieu de terrain, Ivan Kaliuzhnyi a été le meilleur joueur cette saison. L’Ukrainien est le meilleur buteur de l’ISL cette saison après avoir marqué quatre buts en six matchs.

Les deux finalistes des ISL Playoffs de la saison dernière se sont déjà affrontés six fois en phase de championnat. Les deux équipes ont remporté trois matchs chacune. La septième rencontre était en finale lorsque Hyderabad a battu les Kerala Blasters aux tirs au but.

A quelle date se jouera le match ISL 2022-23 entre Hyderabad FC et Kerala Blasters FC ?

Le match ISL 2022-23 entre Hyderabad FC et Kerala Blasters FC aura lieu le 19 novembre, samedi.

Où se jouera le match ISL 2022-23 Hyderabad FC vs Kerala Blasters FC ?

Le match ISL entre Hyderabad FC et Kerala Blasters FC se jouera au GMC Balayogi Athletic Stadium, à Hyderabad.

À quelle heure commencera le match ISL 2022-23 Hyderabad FC vs Kerala Blasters FC ?

Le match ISL entre Hyderabad FC et Kerala Blasters FC débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Hyderabad FC vs Kerala Blasters FC ISL?

Le match Hyderabad FC vs Kerala Blasters FC ISL sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Hyderabad FC vs Kerala Blasters FC ISL ?

Le match Hyderabad FC vs Kerala Blasters FC ISL sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici