ISL 2022-2023, Hyderabad FC vs Bengaluru FC Score en direct et dernières mises à jour: HFC vs BFC

Lire la suite

A LIRE AUSSI| “Le football se décide dans la surface”, déclare Thomas Brdaric après le premier revers de la saison du Chennaiyin FC

Avec une victoire et un match nul chacun jusqu’à présent cette saison, le HFC et le BFC sont actuellement à quatre points et avec un résultat positif dans ce match, ils ont une chance de terminer la Matchweek 3 en tête du classement ISL.

L’équipe de Simon Grayson, qui a récemment éliminé Hyderabad de la Coupe Durand, a une équipe de stars, qui poussera encore une fois les hommes de Manolo dans ce match.

Des joueurs comme Roy Krishna, Sunil Chhetri et N. Sivasakthi ont formé une solide attaque tandis que Sandesh Jhingan, Aleksandar Jovanovic et Alan Costa ont très bien réussi à guider le but de Gurpreet Singh, faisant du BFC une unité solide sur tout le terrain.

N’ayant encaissé qu’un seul but jusqu’à présent cette saison, ils seront une équipe difficile à affronter, estime Manolo Marquez. S’adressant aux médias avant l’affrontement critique, l’entraîneur-chef du HFC a déclaré: «Le Bengaluru est une équipe forte, avec de nombreux joueurs de qualité tout autour du terrain. Ils ont un style de jeu avec lequel ils sont à l’aise et nous sommes prêts pour un match difficile.

Hyderabad et Bengaluru font partie des trois équipes à avoir gardé une feuille blanche cette saison jusqu’à présent. La ligne de fond stable du HFC, gardée par un Laxmikant Kattimani en forme dans les buts, s’est avérée difficile à battre à maintes reprises sous Manolo.

Joao Victor, Bartholomew Ogbeche, Halicharan Narzary, Javi Siverio et Borja Herrera ont tous été impliqués dans l’attaque et Manolo Marquez pense que son équipe sera prête pour ce match nul.

“Nous savons à quel point BFC peut être difficile, comme ils l’ont montré lors des deux derniers matchs. Mais nous sommes aussi une équipe solide et je suis sûr que mon équipe sera prête à se battre pour les trois points samedi », a déclaré l’Espagnol cité par Hyderabad FC dans un communiqué vendredi.

Bengaluru a battu Hyderabad avec un seul but contre son camp d’Odei Onaindia en Coupe Durand, mais c’est le Hyderabad FC qui a fait le doublé contre Bengaluru lors de la précédente campagne ISL.

Avec presque rien pour séparer les deux parties, cet affrontement devrait être un autre blockbuster entre les voisins du sud de l’Inde.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici