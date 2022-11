ISL 2022-2023, East Bengal FC vs Chennaiyin FC Score en direct et dernières mises à jour: EBFC v CFC

Lire la suite

Leur seule victoire de la saison est survenue contre le NorthEast United FC, après des défaites contre les Kerala Blasters et le FC Goa lors de leurs deux premiers matchs de la saison.

Le Chennaiyin FC, quant à lui, a engrangé 4 points en trois matches avec une victoire, une défaite et un match nul. Les hommes de Thomas Brdaric viseront une victoire face à la brigade rouge et or lors de leur visite au Salt Lake Stadium.

À quelle date se jouera le match ISL 2022-23 entre East Bengal FC et Chennaiyin FC ?

Le match ISL 2022-23 entre East Bengal FC et Chennaiyin FC aura lieu le 4 novembre, vendredi.

Où se jouera le match ISL 2022-23 East Bengal FC vs Chennaiyin FC ?

Le match ISL entre East Bengal FC et Chennaiyin FC se jouera au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata.

À quelle heure commencera le match ISL 2022-23 East Bengal FC vs Chennaiyin FC?

Le match ISL entre East Bengal FC et Chennaiyin FC débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match East Bengal FC vs Chennaiyin FC ISL?

Le match East Bengal FC vs Chennaiyin FC ISL sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match East Bengal FC vs Chennaiyin FC ISL ?

Le match East Bengal FC vs Chennaiyin FC ISL sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

East Bengal FC vs Chennaiyin FC Possible onze de départ : Composition de départ prévue pour l’East Bengal FC : Kamaljit Singh, Charalampos Kyriakou, Ivan Gonzalez, Jerry Lalrinzuala, Lalchungnunga, Sarthak Golui, Naorem Singh, Thongkhosiem Haokip, Jordan O’Doherty, Suhair VP, Cleiton Silva Composition de départ prévue du Chennaiyin FC : Devansh Dabas, Ajith Kumar, Fallou Diagne, Vafa Hakhamaneshi, Narayan Das, Y. Jiteshwor Das, Julius Duker, Anirudh Thapa, Prasanth Karuthadathkuni, Rahim Ali, Peter Sliskovic

