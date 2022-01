ISL 2021-22 Score en direct et mises à jour, Jamshedpur FC vs FC Goa: JFC v FCG

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

La diffusion en direct du match ISL d’aujourd’hui entre le Jamshedpur FC et le match FC Goa FC sera disponible sur Disney + Hotstar et Jio TV.

Comment puis-je diffuser en direct le match Jamshedpur FC vs FC Goa?

Le match ISL entre le Jamshedpur FC et le FC Goa sera télévisé sur Star Sports 2, Star Sports 2 HD, Star Sports 3, Star Sports 1 Hindi et Star Sports 1 Hindi HD.

Quelle chaîne de télévision diffusera le match Jamshedpur FC vs FC Goa?

Le match ISL 2021-22 entre le Jamshedpur FC et le FC Goa doit débuter à 19h30 IST le vendredi 28 janvier au Athletic Stadium, Bambolim, Goa vendredi.

À quelle heure le match Jamshedpur FC vs FC Goa débutera-t-il ?

Komal Thatal est de retour à l’entraînement, il s’est entraîné seul et a pris contact avec l’équipe, cependant, le match contre le FC Goa pourrait être trop tôt pour lui. Pendant ce temps, Glan Martins du FC Goa ne sera pas disponible car le personnel médical travaille avec lui après avoir été remplacé lors du match précédent contre le Bengaluru FC.

Les Gaurs chercheront à mettre fin à la course incohérente qu’ils ont connue jusqu’à présent cette saison, les chances de se qualifier pour les demi-finales commençant à paraître sombres alors que le Jamshedpur FC vise à atteindre le sommet.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.