Vignesh Dakshinamurthy a marqué un étourdissant absolu en Mumbai City FCde Victoire 2-0 plus de Hyderabad FC dans le Super Ligue indienne. Adam Le Fronde marqué le deuxième objectif.

Mumbai premier but est venu à la 38e minute, un centre de la droite dans la surface par Ahmed Jahouh a été rencontré par Bipin Singh, qui l’a parfaitement amorti vers la surface de six mètres pour Vignesh pour produire une superbe finition du pied gauche sur la volée et en faire 1 -0 pour Mumbai.

Pour le deuxième but, c’est Rowllin Borges qui est devenu fournisseur après avoir passé une passe intelligente dans la surface de gauche pour le Fondre, dont la première touche l’a parfaitement préparé pour une finition clinique devant Subrata Paul pour porter le score à 2-0 pour Sergio. Les hommes de Lobera.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

Mumbai a dominé la possession dès le début, mais n’a pas vraiment pu créer d’ouvertures dès le début, car Hyderabad a mis des corps derrière le ballon dans leur tentative de garder les Islanders à distance.

Hyderabad a eu une chance d’égaliser à la 44e minute quand Akash Mishra a délivré un délicieux centre de la gauche pour que Mohammed Yasir mette sa tête large du but à la déception de ses coéquipiers. L’équipe basée à Telangana a continué à pousser pour un niveleur avant la mi-temps, mais n’a pas pu trouver le fond du filet alors que Mumbai entrait dans la pause avec une avance de 1-0.

Les deux équipes ont cherché à attaquer dès le début en seconde période alors qu’Hyderabad cherchait un moyen de revenir dans le match, tandis que Mumbai cherchait à prolonger son avance. Hyderabad a même présenté Liston Colaco depuis le banc au début de la seconde période dans sa tentative de but, mais c’est Mumbai qui a doublé son avance une minute avant l’heure.

Hyderabad, à leur honneur, a continué à avancer à la recherche d’un but même après que Mumbai eut doublé son avance. Cependant, les chances ont également continué à venir pour les Islanders et ils auraient pu marquer un troisième but à la 78e minute lorsque le Fondre a été mis en face-à-face avec le gardien de but avant de faire tomber le ballon dans le filet latéral.

Mumbai a continué à bien déplacer le ballon et à affamer Hyderabad de possession dans les dernières étapes du concours. Hyderabad est entré dans de bonnes zones, mais leurs dernières balles n’étaient pas à la hauteur, les Islanders conservant confortablement leur avantage de deux buts et remportant le match.

(Avec des entrées d’ISL)