ISL 2020-21: Le Kerala Blasters limoge l’entraîneur Kibu Vicuna après une défaite écrasante contre le Hyderabad FC

Super Ligue indienne (ISL) club Blasters du Kerala a limogé l’entraîneur-chef Kibu Vicuna après que l’équipe ait subi la plus lourde défaite de la saison. battu 4-0 par Hyderabad FC au Tilak Maidan mardi, Goal.com signalé. Avec cette défaite, le Kerala Blasters s’est également retiré de la course aux séries éliminatoires, rejoignant le Chennaiyin FC et l’Odisha FC dans cette liste. La défense des Kerala Blasters était une fois de plus le coupable alors que le Hyderabad FC avait réalisé une performance impitoyable en seconde période pour les écraser.

Les Kerala Blasters ont eu une saison à oublier. En 18 matchs, ils n’ont réussi que 16 points et se situent 10e sur la table des 11 équipes. Ils ont remporté trois matchs, fait match nul sept et en ont perdu huit. La défense des Blasters a été la pire de la saison, avec 33 buts alors que leurs attaquants ont marqué 22 buts. Seuls le Kerala et l’Odisha FC ont concédé plus de 25 buts.

Vicuna a été embauché par Kerala Blasters avant la saison en cours après s’être séparé de l’ancien entraîneur Eelco Schattorie la saison dernière, également à la suite de mauvais résultats. Vicuna, la saison dernière, avait remporté le titre de la I-League avec Mohun Bagan mais ils l’ont laissé partir après que le club a fusionné avec ATK et est devenu ATK Mohun Bagan, qui est entraîné par Antonio Habas et est en tête du classement.

Dans l’interview d’après-match avec les diffuseurs, Vicuna a éludé la question de son avenir au Kerala Blasters étant donné la tendance du club à licencier les entraîneurs lorsque les choses se passent. Il a plutôt dit: « Pour moi, cette saison est très frustrante. Nous avons travaillé dur avant la saison pour obtenir le meilleur entraînement possible. Nous avons eu une très courte pré-saison. Ensuite, nous n’avons pas bien commencé la saison. Depuis lors , nous n’avons pas pu être cohérents. «

Vicuna a une fois de plus réprimé les occasions manquées en première période et le fait que sa défense était à nouveau bien plus bienvenue. « Je pense que le match a été très régulier et nous avons eu de bonnes occasions en première mi-temps et nous avons bien joué. Mais nous avons de nouveau concédé des buts. C’est l’histoire de cette saison », a-t-il déclaré.

Vicuna a expliqué que ses jeunes joueurs offensifs comme Rahul KP, Sahal Abdul Samad et Puitea n’étaient pas en forme. Sahal et Puitea n’étaient même pas dans l’équipe de la journée tandis que Rahul est arrivé à la fin de la seconde période.

« Il était blessé (Rahul KP). Il ne s’est entraîné qu’hier et n’a pas pu jouer 90 minutes. Malheureusement, nous avons eu des blessures pour les bons attaquants – Sahal, Puitea et Rahul. premier but. Félicitations à Hyderabad pour les 30 dernières minutes du match », a-t-il expliqué.

Vicuna a déclaré qu’il était satisfait de la façon dont les joueurs se débrouillaient à l’entraînement, mais qu’ils n’ont pas été en mesure d’apporter cela sur le terrain et c’est là qu’il pensait que le club devait bien se préparer pour la saison prochaine.

«Après ce soir, nous n’avons aucune chance d’être dans le Top 4. Nous allons tout faire pour nous préparer pour les deux derniers matchs. Je suis content de la façon dont nous nous sommes entraînés mais pendant toute la saison, la défense n’a pas été assez bonne. Nous travaillons à l’entraînement mais cela ne s’est pas concrétisé, le club doit se préparer pour la saison prochaine.