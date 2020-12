L’entraîneur-chef du FC Goa, Juan Ferrando, a déchiré le renvoi et le Super Ligue indienne planifier après son côté Défaite 1-0 contre ATK Mohun Bagan mercredi.

« Beaucoup de gens en Espagne ont regardé ce match et m’ont demandé si c’était une blague. C’est incroyable. Même lors de notre dernier match contre l’Odisha FC, deux pénalités étaient claires. [which were not awarded]», A déclaré Juan Ferrando après le match.

« Même aujourd’hui, le penalty contre Ortiz était clair. J’ai 20 joueurs dans le vestiaire qui pleurent parce qu’ils travaillent dur. Je n’ai pas beaucoup de temps. Nous avons quatre matchs en 20 jours. Nous n’avons pas beaucoup de temps et il est important pour nous de récupérer. Au final, nous savons maintenant que le score final ne dépend pas de nous », a ajouté l’entraîneur-chef du FC Goa.

Juan Ferrando a déclaré que son équipe avait été soumise à une mauvaise décision des arbitres cette saison de l’ISL.

Dans les années 80e minute, le FC Goa a eu un cri de pénalité alors que Jorge Ortiz Mendoza a été mis au but après un brillant doublé avec Igor Angulo mais Carl McHugh a replié le maillot d’Ortiz par derrière pour le mettre hors de sa foulée et Arindam, naturellement en tant que gardien de but, était venu en avant pour récupérer le ballon. L’arbitre s’est prononcé contre un penalty et a indiqué un coup de pied de but.

Tout comme il semblait que le match se dirigeait vers un match nul et vierge, ATKMB a obtenu un penalty après qu’Aiban Dohling ait mal chronométré un tacle sur Krishna, qui est intervenu pour propulser le ballon dans le coin inférieur gauche pour le porter à 1-0 pour ATK Mohun Bagan . C’est ainsi que le jeu s’est terminé aussi.

« Pas seulement aujourd’hui. Cela a été la même chose lors des derniers matchs 3-4-5 [poor refereeing]. Dans deux jours, nous serons de retour ici pour jouer au Chennaiyin FC. Pas le temps de récupérer. Le score final ne dépend pas de nous et maintenant tout le monde le sait. Ça se répète. Peut-être que tout le monde rit et fait une blague mais je ne suis pas si heureux. Nous décidons maintenant de ce qui se passera à l’avenir à propos de la ligue, si nous décidons de continuer avec ces arbitres. Vous savez ce qui s’est passé à la fin », a déclaré Juan.

Juan Ferrando a également exprimé des inquiétudes concernant le calendrier de son FC Goa.

«Tout d’abord à propos de Brandon, il était malade ces deux derniers jours. C’était une situation similaire avec Edu Bedia avant le match de l’Odisha FC. Brandon a manqué l’entraînement et nous avons décidé de le protéger. C’est la même chose avec Ortiz aussi. Nous devons protéger nos joueurs parce que nous avons joué samedi dernier, joué aujourd’hui, joueront à nouveau samedi et mercredi prochain. «

« Si nous jouons tout le monde pendant 90 minutes, alors nous aurons sûrement des blessures à l’avenir. Pour nous, il est très important de protéger les joueurs. Si nous avons cinq jours entre les matchs, alors pas de soucis. Mais nous n’avons pas le temps. et nous devons protéger Ortiz, Edu, Brandon et le samedi prochain, nous devrons protéger un autre joueur parce que nous rejouons mercredi. Si je perds deux ou trois joueurs étrangers à cause de blessures, imaginez ce qui se passe. Ils ont des contrats et sont payés. jouer et ne pas rester à l’hôpital ou dans leurs chambres », a-t-il ajouté.

« Je suis content de tous les joueurs car ils ont tous travaillé dur mais je suis déçu du score », a déclaré Juan Ferrando.

Le patron de l’ATK Mohun Bagan, Antonio Lopez Habas, était un homme heureux après être revenu à la victoire.

« Ce fut un match très difficile et un match très tactique. L’opposition avait beaucoup de joueurs importants. Nous avions des doutes lors de nos derniers matches pour jouer avec confiance. Tactiquement, l’équipe a réalisé une performance fantastique », a déclaré Habas.

À propos du prochain match d’ATKMB, Habas a déclaré: « Bengaluru est une équipe très difficile et compétitive. Nos joueurs ont été fantastiques et maintenant nous allons nous reposer et nous réorganiser et nous préparer pour le prochain match. Nous devons évaluer si des joueurs ont des blessures et si il leur est possible de récupérer. «

David Williams a félicité son coéquipier, Roy Krishna, en disant: « Je suis très heureux pour Roy [Krishna] et l’équipe. Nous les avons frustrés [FC Goa] et ne les a pas laissés jouer, ce qui faisait partie de notre plan de jeu. Nous nous sommes tenus à ce qu’on nous avait dit de faire et nous avons obtenu le résultat. Je pense que nous allons dans la bonne direction. «