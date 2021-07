Iskra Lawrence célèbre le changement de corps avec un message encourageant

Le mannequin britannique et défenseur de la positivité corporelle Iskra Lawrence s’est tourné vers les médias sociaux pour embrasser son corps en évolution et appelle les autres à faire de même.

Lawrence, 30 ans, a partagé dans une publication Instagram mardi que même si elle a « pris du poids », elle « se sent toujours mignonne », à côté d’une série de photos d’elle portant un pyjama deux pièces en soie fleurie.

« Quel cadeau d’avoir un corps qui nous permet de faire l’expérience de cette vie », a légendé Lawrence.

Le modèle a également encouragé ses adeptes à accepter la façon dont leur corps a changé et continuera de changer au fil du temps. « Continuons à normaliser que nos corps fluctuent, s’assouplissent, se renforcent, s’étirent et évoluent à mesure que nous devenons de nouvelles versions de nous-mêmes », a écrit Lawrence.

Un « champion de la diversité corporelle et des soins personnels » autoproclamé, Lawrence a travaillé avec le détaillant de vêtements American Eagle Outfitters en tant que modèle de rôle #AerieREAL, modélisant des vêtements de lingerie, des vêtements de détente et des maillots de bain sur des photos non retouchées. Elle est également ambassadrice de la National Eating Disorders Association.

Lawrence avait précédemment déclaré à Insider que même si elle se sentait « émerveillée » par son corps lorsqu’elle était enceinte de son fils maintenant âgé d’un an, elle avait eu un sentiment de sécurité avec son corps d’avant la grossesse.

« J’avais l’impression de vraiment connaître mon corps », a déclaré Lawrence. « Je connaissais les façons dont je pouvais le déplacer ou le certain type d’exercice qui avait certains résultats. J’avais juste une très bonne compréhension de l’endroit où j’en étais physiquement et des capacités de mon corps. »

Cependant, après avoir accouché, Lawrence a déclaré qu’elle s’était penchée sur l’acceptation totale du corps et avait choisi « d’apprendre à connaître son corps en tant que mère ».

« C’est un tout nouveau corps et il a des capacités différentes », a déclaré Lawrence à la publication en juin. « Je n’ai pas autant de masse musculaire ; c’est plus tourné vers la graisse molle, ce qui est bien, mais c’est tout différent.

Lawrence a également expliqué ouvertement qu’elle n’autorisait pas l’édition de photos d’elle-même.

« Ne vous nourrissez pas de cette culture de la beauté toxique qui dit aux femmes que nous devons être cette illusion à l’aérographe qui est complètement irréaliste, même pour le modèle sur la photo », a déclaré Lawrence à Insider.

Le dernier message de Lawrence a reçu une vague de soutien sur Instagram. Un utilisateur a commenté, qualifiant Lawrence « d’inspiration pour toutes les femmes ».

Un autre utilisateur, qui lutte avec la conscience de soi au sujet de son corps post-partum, a remercié Lawrence pour sa « transparence » et ses messages positifs sur le corps.

« Je suis à 2 mois du post-partum, et même si je pense que chaque corps est incroyable et mérite d’être apprécié, je me sens toujours gêné de temps en temps », a commenté l’utilisateur. « Vos messages m’ont toujours rappelé de m’aimer là où je suis, et je ne peux pas exprimer assez à quel point c’est puissant. »

