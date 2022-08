ISIS-K : Quelle est la force de l’État islamique dans l’Afghanistan dirigé par les talibans ?

Commentez cette histoire Commentaire

L’explosion d’une bombe qui a tué au moins 21 fidèles, dont un religieux influent, et en a blessé plus de 30 autres dans la capitale afghane lors de la prière du soir mercredi soir, selon des responsables et des habitants talibans, a ravivé l’attention sur la menace que représentent pour les talibans l’Afghanistan. Affilié à l’État islamique.

Des habitants de la région de Khair Khana à Kaboul ont déclaré au Washington Post que le chef de prière qui a été tué, Amir Mohammad Kabuli, était un prédicateur franc qui n’était affilié à aucune faction. Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité de l’explosion de mercredi, mais elle est survenue une semaine après que l’État islamique-Khorasan (ISIS-K), un rival des talibans, a revendiqué la responsabilité d’un attentat à la bombe qui a tué Rahimullah Haqqani, un éminent religieux lié aux talibans.

Il s’agit de la dernière d’une série d’attaques, dont beaucoup ont été attribuées à l’Etat islamique, depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a un an.

Voici ce qu’il faut savoir sur la présence de l’État islamique en Afghanistan.

L’État islamique est le plus associé à l’Irak et à la Syrie, où le groupe extrémiste brutal détenait d’immenses étendues de territoire sous son « califat » autoproclamé au sommet du groupe fin 2014.

Connu pour son recrutement transnational et son appétit pour la violence, l’Etat islamique a vu sa puissance décliner fortement après qu’une coalition américaine l’a chassé du dernier de son territoire en 2019. Mais l’organisation militante et ses ramifications continuent d’organiser des attaques et d’alimenter la violence et l’instabilité au Moyen-Orient. Asie de l’Est, du Sud et Afrique.

L’EIIS-K a commencé à opérer en Afghanistan en 2015. Il a été lancé par le ressortissant pakistanais Hafiz Saeed Khan, qui avait prêté allégeance au chef de l’État islamique de l’époque Abu Bakr al-Baghdadi en 2014. Composé à l’origine principalement de militants pakistanais et basé en grande partie dans l’est du pays. Province afghane de Nangahar, elle a attiré quelques recrues des talibans et d’autres groupes extrémistes.

L’État islamique suit une version du salafisme, un mouvement ultraconservateur de l’islam sunnite. En Afghanistan, les Hazaras, un groupe minoritaire chiite, ont été fréquemment la cible d’attaques de l’Etat islamique. Il en va de même pour les soufis, qui pratiquent une forme de mysticisme ou d’ascèse islamique. Kabuli, l’ecclésiastique tué dans l’attentat de mercredi, a été aurait été un chef soufi.

L’Etat islamique est dirigé par Sanaullah Ghafari, également connu sous le nom de Shahab al-Muhajir, qui se trouverait dans l’est de l’Afghanistan, selon les Nations Unies. Ses attaques ont diminué après les opérations antiterroristes menées par les États-Unis dans le bastion du groupe dans l’est de l’Afghanistan entre 2018 et 2020. Pourtant, l’Etat islamique a continué à lancer des attaques contre des cibles civiles telles que des écoles et des mariages.

Une attaque revendiquée par l’État islamique contre l’aéroport international de Kaboul lors du retrait américain l’année dernière a tué 13 soldats américains et environ 170 Afghans.

Quelle est la relation du groupe avec les talibans ?

Les talibans ont une histoire de liens étroits avec al-Qaïda, un rival de l’État islamique. Bien que les dirigeants talibans se soient engagés dans un accord de 2020 avec les États-Unis à empêcher l’Afghanistan de devenir un refuge pour les groupes terroristes, le meurtre du chef d’al-Qaïda Ayman al-Zawahiri lors d’une frappe de drone américain à Kaboul le mois dernier semble indiquer des liens continus entre les groupes.

En revanche, les talibans se sont affrontés à ISIS-K pratiquement depuis que la branche de l’État islamique a fait son apparition en Afghanistan. Les talibans adhèrent principalement au mouvement Deobandi au sein de l’école hanafite de l’islam sunnite, ce qui contribue aux différences religieuses et politiques entre les groupes.

Avant la prise de contrôle des talibans, les Nations unies estimaient que l’Etat islamique comptait entre 1 500 et 2 200 combattants dans les provinces de Konar et de Nangahar, ainsi que des cellules plus petites dans d’autres parties du pays. Les dirigeants de l’État islamique, qui pensent que les talibans ne sont pas suffisamment extrêmes, ont dénoncé sa victoire l’an dernier.

Comment le règne des talibans a-t-il affecté l’Etat islamique ?

Dans les mois qui ont suivi la prise de contrôle national par les talibans, ISIS-K a étendu sa portée à presque toutes les provinces afghanes, a déclaré la mission de l’ONU en Afghanistan en novembre. Il a également accéléré le rythme de ses attaques, perpétrant des attentats-suicides, des embuscades et des assassinats. Le groupe a revendiqué 224 attaques en Afghanistan depuis août 2021, dont 30 ont été considérées comme importantes, selon SITE Intelligence Group, une organisation à but non lucratif qui surveille les groupes extrémistes. Les rassemblements talibans les plus ciblés.

À la fin de l’année dernière, le groupe principal de l’État islamique a accordé 500 000 dollars de nouveaux fonds à l’EIIL-K, selon l’équipe de surveillance de l’ONU. Un responsable du renseignement taliban a reconnu à l’automne que la lutte de son groupe pour renverser le gouvernement afghan soutenu par les États-Unis avait permis à de nombreux prisonniers de l’État islamique de s’échapper.

Les attaques de l’EIIS-K ont diminué au cours de l’hiver – peut-être à cause du temps hivernal, selon les Nations Unies, ou peut-être à la suite d’une campagne antiterroriste des talibans, aidée par les services de renseignement pakistanais.

L’approche des talibans en matière de contre-insurrection a été brutale : à l’automne, des commandants locaux à Jalalabad ont tué des collaborateurs accusés de l’État islamique et ont pendu leurs corps à des intersections très fréquentées, a rapporté The Post. Des centaines de membres présumés de l’Etat islamique ont disparu ou sont retrouvés morts.

La sécurité s’est améliorée pour la plupart des Afghans depuis que les talibans ont pris le pouvoir, mais les violences récentes montrent que l’État islamique reste actif. L’Etat islamique a lancé une nouvelle série d’attaques au printemps, affirmant également avoir tiré des roquettes sur l’Ouzbékistan et le Tadjikistan voisins.

La violence pourrait “produire des fissures dans l’armure” du gouvernement taliban, a déclaré Michael Kugelman, directeur adjoint du programme Asie au Wilson Center.

« La stratégie de l’Etat islamique est double : cibler directement les forces talibanes pour saper leur emprise sur le pouvoir, et cibler les civils pour affaiblir la légitimité des talibans en brisant leur récit de base selon lequel leur prise de contrôle a rétabli la paix et la stabilité », a-t-il déclaré dans un e-mail.

Les petites attaques aveugles dans les zones urbaines, au lieu d’opérations plus sophistiquées, pourraient indiquer que l’Etat islamique manque de «terroristes qualifiés», a déclaré Antonio Giustozzi, expert en sécurité au King’s College de Londres.

“Ce changement stratégique vers des attaques massives et des campagnes médiatiques anti-talibans vient bien plus d’un lieu de peur que de confiance”, a écrit Rita Katz, directrice du SITE Intelligence Group, dans un e-mail.

Des experts et des responsables du renseignement ont averti l’été dernier qu’une victoire des talibans sur le gouvernement afghan soutenu par les États-Unis pourrait conduire des militants islamistes du monde entier vers l’Afghanistan. ISIS-K a déployé une opération médiatique multilingue au cours de l’année écoulée pour attirer des recrues, selon Katz. Pour l’essentiel, cependant, le régime taliban n’a pas encore conduit au boom du recrutement de l’EIIS que certains analystes avaient prédit.

Alors que la grave crise économique en Afghanistan au cours de l’année écoulée a créé un terrain fertile pour la radicalisation, ont déclaré des experts, les dirigeants de l’État islamique peuvent être stricts quant à la vérification des engagements idéologiques de leurs combattants.

Certains commandants talibans de niveau inférieur, principalement issus des communautés tadjikes et ouzbèkes du nord, auraient fait défection vers l’ISIS-K, selon les Nations unies. Mais l’approche intransigeante des talibans en matière de gouvernance n’a pas incité ses dirigeants ultraconservateurs à quitter le navire, a déclaré Kugelman.

Le mois dernier, les talibans ont déclaré ISIS-K une « secte » corrompue et ont interdit aux Afghans d’avoir des contacts avec le groupe. Les forces talibanes ont reçu les éloges de certains habitants de Kaboul pour avoir combattu les combattants de l’EIIL-K qui ont attaqué des quartiers à prédominance chiite.

Dans les bastions salafistes, cependant, la stratégie antiterroriste autoritaire des talibans pourrait se retourner contre eux, ont averti les experts.

“Ils n’ont pas beaucoup de capacité à utiliser la puissance aérienne, la principale tactique pour cibler l’Etat islamique avant que les talibans ne prennent le pouvoir”, a déclaré Kugelman. “Les talibans ont plutôt utilisé des offensives terrestres, mais ce faisant, ils ont utilisé des tactiques de la terre brûlée qui ont aliéné les communautés locales plus que dégradé la menace de l’ISIS-K.”