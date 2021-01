Un massacre de bus en Syrie qui a tué près de 40 soldats a fait craindre une résurgence de l’Etat islamique.

Le groupe État islamique a revendiqué jeudi la responsabilité d’une attaque qui a tué près de 40 soldats en Syrie la veille lorsque des djihadistes ont tendu une embuscade à un bus dans l’est de la Syrie.

L’observatoire syrien des droits de l’homme a déclaré mercredi que l’EI avait attaqué des soldats du régime alors qu’ils rentraient chez eux pour des vacances dans la province orientale de Deir Ezzor, faisant 37 morts.

Une photo publiée par l’Agence de presse arabe syrienne officielle (SANA) le 30 décembre 2020 montre la scène d’une attaque visant un bus transportant des soldats du régime alors qu’ils rentraient chez eux pour des vacances dans la province orientale de Deir Ezzor

Il a indiqué que huit officiers figuraient parmi les personnes tuées tandis que 12 autres soldats ont été blessés dans l’attaque.

Une déclaration de la branche de propagande de l’EI, Amaq, a déclaré que ses combattants avaient « tendu une embuscade à un bus transportant des éléments de l’armée apostat Nusayri », utilisant un terme péjoratif pour désigner la secte alaouite à laquelle appartient le président Bashar al-Assad.

Le véhicule a été ciblé « avec des armes lourdes » et « plusieurs engins explosifs, ce qui a conduit à la destruction du bus et à la mort de près de 40 éléments et en blessant d’autres », a ajouté le communiqué, selon SITE Intelligence, qui surveille les activités djihadistes dans le monde entier.

« Il s’agissait de l’une des attaques les plus meurtrières depuis la chute du califat (autoproclamé) de l’EI », a déclaré mercredi à l’AFP le chef de l’Observatoire Rami Abdel Rahman.

L’EI a envahi de grandes parties de la Syrie et de l’Irak et a proclamé un « califat » transfrontalier en 2014, avant que de multiples offensives dans les deux pays ne conduisent à sa défaite territoriale.

La scène d’une attaque visant un bus transportant des soldats du régime alors qu’ils rentraient chez eux pour les vacances. Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité de l’attaque de jeudi

Le groupe a été vaincu en Syrie en mars de l’année dernière, mais les cellules dormantes continuent de lancer des attaques, notamment dans le vaste désert qui s’étend de la province centrale de Homs à Deir Ezzor et à la frontière avec l’Irak.

L’agence de presse officielle SANA a rapporté mercredi qu’une «attaque terroriste» contre un bus a tué «25 citoyens» et en a blessé 13.

L’Observatoire a déclaré que deux autres bus faisant partie du convoi avaient réussi à s’échapper.

La guerre en Syrie a tué plus de 387 000 personnes depuis son début en 2011, selon l’Observatoire.

Les morts comprennent plus de 130 500 combattants pro-gouvernementaux, parmi lesquels des étrangers, ainsi que 117 000 civils.