ISIS expérimente les NFT – WSJ

Le groupe terroriste expérimenterait une technologie financière décentralisée pour rendre son contenu plus difficile à supprimer

Plusieurs œuvres d’art numérique faisant l’éloge des militants du groupe terroriste État islamique (IS, anciennement ISIS / ISIL) indiquent que les djihadistes pourraient se diversifier dans les technologies financières émergentes dans le but de contourner le blocage de leur contenu par les plateformes en ligne, a rapporté le Wall Street Journal. , citant plusieurs analystes du renseignement.

Un jeton non fongible (NFT) arborant le logo du groupe terroriste et une brève description d’une attaque contre une position talibane a été créé pour tester si le modèle basé sur la blockchain pouvait être utilisé pour collecter des fonds et attirer des membres à la cause, ancien US des responsables du renseignement ont déclaré au point de vente.

Intitulé IS-NEWS #01, il était l’un des trois mis en ligne par le même “artiste” le même jour la semaine dernière. Les deux autres représentent un homme portant un masque à gaz complet fabriquant apparemment des explosifs et une photo de comparaison montrant une cigarette à côté d’une brosse à dents traditionnelle pour décourager le tabagisme – un crime sous le régime de l’État islamique.

Les images ont été créées par un “sympathiser» de l’EI plutôt qu’un membre de bonne foi, et n’ont pas été réellement échangés ou vendus. Les tentatives de contact avec le créateur seraient restées sans réponse et IS n’a fait aucun commentaire.

Cependant, les NFT sont considérés comme une indication que les militants profitent des technologies financières décentralisées, ce que Mario Cosby, un ancien analyste du renseignement fédéral, a déclaré au Journal sont «aussi résistant à la censure que possible.” Le journal note toutefois que de nombreux sites de réseaux sociaux et places de marché qui en vendent »supprimer les liens vers des NFT offensants” et leur potentiel de viralité est donc très faible.

En effet, OpenSea, l’un des plus grands marchés NFT, a décroché IS-NEWS #01 pour avoir enfreint son “politique de tolérance zéro pour les annonces qui incitent à la haine et à la violence” et a supprimé le compte de l’affiche. L'”illustration” est toujours disponible via le protocole IPFS, mais bien que les fichiers stockés sur ce système soient extrêmement difficiles à supprimer, ils sont également pratiquement impossibles à trouver pour l’internaute occasionnel.

Les détracteurs des marchés NFT et d’autres technologies financières décentralisées soutiennent que les œuvres d’art pourraient servir de source de revenus non seulement aux terroristes, mais aussi aux trafiquants d’armes et de drogue, aux gouvernements corrompus et à d’autres types peu recommandables attirés par l’anonymat et la confidentialité supposés de la blockchain.

Avec l’EI presque chassé de son califat du monde réel, le groupe n’a d’autre choix que de rechercher des recrues en ligne, affirment les analystes du renseignement, et le département du Trésor américain a appelé à plusieurs reprises à la réglementation des crypto-monnaies et autres actifs numériques, insistant sur le fait qu’ils sont mûrs. pour “exploitation par ceux qui cherchent à blanchir les produits illicites du crime.”

Cependant, le bitcoin et de nombreuses autres chaînes de blocs, y compris l’Ethereum utilisé pour de nombreux NFT, ne sont pas réellement anonymes, ce qui pourrait donner aux gouvernements une ouverture pour suivre les djihadistes.