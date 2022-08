« ISIS Beatle » El Shafee Elsheikh condamné à 8 peines d’emprisonnement à perpétuité pour son rôle dans la décapitation de 7 hommes, dont 2 travailleurs humanitaires britanniques

UN MEMBRE de la cellule barbare des Beatles de l’EI qui a kidnappé, torturé et décapité des captifs occidentaux est aujourd’hui emprisonné à vie.

L’ancien citoyen britannique El Shafee Elsheikh, 33 ans, a été reconnu coupable en avril d’accusations de prise d’otage mortelle et de complot en vue de commettre un meurtre.

El Shafee Elsheikh a été condamné à huit peines d’emprisonnement à perpétuité pour son rôle dans le gang de l’EI Crédit : AFP

Le membre du gang de l’EI a tenté de prétendre qu’il était “un simple combattant de l’EI” en défense Crédit : Reuters

Il faisait partie du gang brutal de prise d’otages qui a décapité trois Américains, deux travailleurs humanitaires britanniques et deux Japonais en Syrie.

Elsheikh mourra en prison après avoir été condamné aujourd’hui à huit peines d’emprisonnement à perpétuité, à exécuter simultanément, par le juge du tribunal de district américain TS Ellis devant un tribunal de Virginie.

Après un procès de six semaines en avril et des heures de délibération, le jury a conclu qu’Elsheikh faisait partie d’une cellule de l’État islamique, surnommée “The Beatles” pour leurs accents anglais, qui a décapité des otages américains en Irak et en Syrie.

Ellis a déclaré au tribunal: “Le comportement de cet accusé ne peut être décrit que comme horrible, barbare, brutal et bien sûr criminel.”

Le tribunal a entendu des preuves horribles d’anciens otages alors qu’ils racontaient comment le gang avait forcé des captifs affamés à se battre.

Ils ont également été soumis à des passages à tabac répétés et parfois à des simulacres d’exécution et à des décharges électriques.

Elsheikh, qui est né au Soudan et a grandi à Londres, a été accusé d’avoir conspiré pour tuer quatre otages américains : James Foley, Steven Sotloff, Peter Kassig et Kayla Mueller.

Foley et Sotloff, tous deux journalistes, et Kassig, un travailleur humanitaire, ont été tués lors de décapitations enregistrées sur vidéo.

Mueller a été violée à plusieurs reprises par le chef du groupe à l’époque, Abu Bakr al-Baghdadi, avant sa mort en Syrie, ont déclaré des responsables américains.

Les décès de Foley, Sotloff et Kassig ont été confirmés en 2014 tandis que la mort de Mueller a été confirmée au début de 2015.

Elsheikh a tenté de se défendre en disant qu’il était “un simple combattant de l’Etat islamique” et qu’il ne faisait pas partie du gang – mais cela a été fermement rejeté par le jury.

Suite à la condamnation, la mère de Foley, Diane, a déclaré: “Que cette condamnation indique clairement à tous ceux qui osent kidnapper, torturer ou tuer un citoyen américain à l’étranger que la justice américaine vous trouvera où que vous soyez et que notre gouvernement vous tiendra responsable de vos crimes. contre nos concitoyens.”

Les accusations portées contre Elsheikh, dont la citoyenneté britannique a été retirée en 2018, étaient passibles d’une condamnation à mort, mais les procureurs américains avaient précédemment informé les responsables britanniques qu’ils ne demanderaient pas la peine de mort.

Les procureurs ont fait valoir qu’une peine d’emprisonnement à perpétuité était nécessaire pour empêcher Elsheikh de causer des dommages futurs et pour créer un précédent selon lequel de tels crimes seront sévèrement punis.

Un autre membre de la cellule, Alexanda Kotey, a été condamnée à la prison à vie par un juge américain plus tôt cette année.

Kotey a été détenu en Irak par l’armée américaine avant d’être transporté par avion aux États-Unis pour y être jugé. Il a plaidé coupable en septembre dernier des meurtres de Foley, Sotloff, Kassig et Mueller.

Un troisième membre du groupe, Mohammed Emwazi, est mort dans une frappe de missile américano-britannique en Syrie en 2015.

Certains anciens otages, libérés par la cellule après de longues négociations, ont témoigné lors des procès des tortures qu’ils ont endurées. Les membres de la famille des personnes tuées ont également témoigné.

Au sommet de sa puissance de 2014 à 2017, l’État islamique régnait sur des millions de personnes et revendiquait ou inspirait des attentats dans des dizaines de villes à travers le monde.

Son chef, al-Baghdadi, a déclaré un califat sur un quart de l’Irak et de la Syrie en 2014, avant d’être tué lors d’un raid des forces spéciales américaines en Syrie en 2019 alors que le régime du groupe s’effondrait.

L’otage américain Sotloff a été forcé de s’agenouiller devant le membre du gang Emwazi avant sa simulation d’exécution Crédit : Reuters