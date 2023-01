‘ISIS Beatle’ disparaît des archives des prisons américaines — RT World News

Le djihadiste né à Londres purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour avoir enlevé, torturé et assassiné quatre Américains

La terroriste condamnée Alexanda Kotey, membre de la tristement célèbre cellule du groupe terroriste État islamique (anciennement ISIS / ISIL) surnommée «The Beatles» pour les origines britanniques de ses membres, a disparu de la base de données du Bureau fédéral américain des prisons, a rapporté Fox News jeudi.

Kotey purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité à la prison de haute sécurité de Canaan en Pennsylvanie, après avoir été condamné en avril après avoir plaidé coupable à huit chefs d’accusation de prise d’otages et de crimes liés au terrorisme ayant entraîné la mort.

Le natif de Londres surnommé « Jihadi George » a été accusé d’avoir participé avec ses camarades « ISIS Beatles » au «saisie, détention et négociations d’otages» de quatre Américains et 23 autres entre 2012 et 2015.

Cependant, Kotey n’était plus répertorié comme détenu à Canaan, les dossiers montrant qu’il était “pas sous la garde de la BOP» dès vendredi. Peut-être plus troublant, étant donné ses crimes, la date de libération du terroriste a été indiquée comme «inconnue.”

“Les détenus qui étaient auparavant détenus par la BOP et qui n’ont pas purgé leur peine peuvent être hors de la détention de la BOP pendant un certain temps pour des audiences au tribunal, des soins médicaux ou pour d’autres raisons», a-t-il déclaré, ajoutant que le bureau ne partageait pas ce genre de détails sur les détenus pour des raisons de sûreté, de sécurité et de confidentialité.

Bethany Haines, dont le père David Haines a été capturé par Kotey puis torturé et décapité par les “Beatles”, a exprimé sa crainte que le prisonnier n’ait “a réussi à négocier son entrée [some] genre de traitement facile sur la base de son aide aux autorités ou de toute autre chose», qualifiant sa disparition d’injuste envers les familles de ses victimes.

Cependant, elle a déclaré au Scottish Daily Record que des sources du ministère de la Justice l’avaient rassuré que Kotey était toujours sous clé quelque part aux États-Unis.

Alors que Fox News faisait référence à des rumeurs selon lesquelles Kotey participait à des enquêtes sur une autre affaire, le point de vente n’a pas pu étayer ces affirmations. Les autres « ISIS Beatles » sont tous morts ou en détention, et Kotey est emprisonné aux États-Unis depuis son extradition du Royaume-Uni fin 2020.