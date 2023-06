Isiah Kiner-Falefa a volé la maison, les Mets ont volé la joie des Yankees

Isiah Kiner-Falefa # 12 des Yankees de New York en action contre les Red Sox de Boston au Yankee Stadium le 10 juin 2023 dans le quartier du Bronx à New York. Les Yankees ont battu les Red Sox 3-1. (Photo de Jim McIsaac/Getty Images)

Ajoutez un autre point culminant déchirant à la saison 2023 des Mets: Isiah Kiner-Falefa des Yankees vient de voler à la maison et l’a rendu aussi simple que bonjour.

La saison 2023 des Mets de New York aurait aussi bien pu être écrite par Lemony Snicket car ce fut une longue série d’événements malheureux.

La blessure d’Edwin Diaz. La régression des as vétérans et l’enclos des releveurs. Pete Alonso sur IL.

Lors du match de mercredi soir contre les Yankees de New York, les Mets ont subi l’un de leurs moments les plus douloureux de l’année, un moment qui est venu et est parti en quelques secondes.

En septième manche, le voltigeur des Yankees Isiah Kiner-Falefa a réalisé l’un des braquages ​​les plus fous de la saison. Kiner-Falefa avait déjà balayé la deuxième base et avancé au troisième sur un lancer mal placé des Mets quand il a vu son moment pour réaliser un exploit rare. Avec le releveur des Mets Brooks Raley sur le monticule et avec le joueur de troisième but Eduardo Escobar loin de la base, Kiner-Falefa a décollé pour le marbre et a facilement volé la maison, prolongeant l’avance des Yankees à 3-1.

Les Mets ont atteint un nouveau creux après qu’Isiah Kiner-Falefa ait volé la maison dans le match des Yankees

Le lancer de Raley à la maison a navigué loin de sa cible vers le filet de sécurité et a permis à Kiner-Falefa au pied rapide de marquer essentiellement une course incontestée.

Il s’agissait du premier vol de marbre par un joueur des Yankees depuis que Didi Gregorius a réalisé l’exploit en août 2016.

Kiner-Falefa a maintenant huit interceptions cette saison, et sa course de base sournoise a porté le dernier coup dur au moral des Mets lors du match d’ouverture de la série Yankees-Mets à CitiField mercredi.

Avant le match, les Mets détenaient une fiche de 31-36 et occupaient la quatrième place dans l’Est de la Terre-Neuve.

Mais malgré toute cette douleur, ce sont les Yankees qui sont rentrés chez eux en pagaille dans les manches supplémentaires après un vainqueur du match de Brandon Nimmo à la 10e manche.

Parlez d’une gamme d’émotions de la taille de New York.