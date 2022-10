Ishwar Tiwari représentera l’Inde au Red Bull BC

La danse est un moyen de soulager le stress et de partager le bonheur et nous savons tous que la danse a une grande importance dans la culture indienne depuis l’Antiquité. L’art de la danse s’est particulièrement développé à l’époque de tous les dieux et déesses ou plus tard à l’ère des rois et des maharajas. Pour le développement, cet art a reçu le soutien nécessaire des rois et des populations locales connus sous le nom de Rajsraya et Lokashray. Au fil du temps, diverses formes de danse ont émergé à l’époque moderne. En raison de cette danse a pris ses racines dans les films, la musique occidentale, les chaînes de télévision et les concours de danse.

A LIRE AUSSI | Manchester United soutient Cristiano Ronaldo après une accusation de conduite inappropriée

C’est la raison pour laquelle la danse est devenue populaire en Inde. A l’époque moderne, il y a un grand engouement pour la danse moderne, notamment chez les jeunes. En raison de cela, de nombreuses personnes sont venues faire carrière dans ce domaine et de nombreuses personnes se débattent. Mais quelques-uns d’entre eux réussissent. L’un d’eux est Ishwar Tiwari, un jeune Mumbaikar de 24 ans qui est un danseur de break réussi dans le domaine de la danse. Il a atteint cette position avec beaucoup de travail acharné. Maintenant, il représentera l’Inde dans le Jagtik Pratigeet de la danse.

Comment son voyage a-t-il commencé ?

Le succès est garanti par la détermination, la persévérance et le travail acharné. C’est ce que dit le voyage d’Ishwar jusqu’à présent. Il n’a pas été déçu malgré les nombreux hauts et bas de sa vie. C’est arrivé quand il était dans le 7e standard, il est tombé amoureux du break dance. En 2005, il a vu une vidéo d’un concours international de breakdance qui l’a fait commencer à pratiquer. À Mumbai, que ce soit au parc Shivaji, à la plage de Baga ou au studio de danse où il en avait l’occasion, Ishwar pratiquait le breakdance.

https://www.youtube.com/watch?v=leXyYG3o0lY” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Ishwar a obtenu sa première grande chance en 2017 presque après 12 ans de pratique. Il est allé en Corée du Sud pour participer à certaines compétitions depuis lors, il a remporté des compétitions de break dance dans de nombreux pays. En 2005, il a commencé à s’entraîner pour la compétition après avoir regardé la vidéo de la compétition. Eshwar participera au « Red Bull BC » à New York cette année car il a déjà participé à la finale mondiale. Il a obtenu une entrée wild card. Fait intéressant, Ishwar est le premier Indien à participer à ce concours.

“Mon père est décédé en 2020. Ce fut une très mauvaise année pour moi. Cette expérience m’a donné quelques réalisations et j’ai accepté la responsabilité de ma famille. Je veux grandir. C’était la volonté de Dieu que je veuille montrer mon exemple devant tout le monde ». dit Ishwar.

Ishwar a participé au tournoi organisé en Corée du Sud après le confinement cette année. Maintenant, il se prépare pour le tournoi de New York. Il sait bien qu’il y aura de nombreux défis difficiles à relever dans ce tournoi et à l’avenir. Ceux qui ont vu son combat jusqu’à présent sont sûrs qu’il relèvera ce défi avec succès.

Lire tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici