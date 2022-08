Ishq Vishk Just Kabir Singh de Shahid Kapoor était-il « en devenir » ? Twitter le pense

Que Kabir Singh de Shahid Kapoor soit problématique est de notoriété publique, mais maintenant, un utilisateur de Twitter a souligné un autre exemple d’un personnage de Shahid Kapoor qui présentait des traits tout aussi dérangeants. Alors qu’Ishq Vishq, mettant également en vedette Amrita Rao et Shenaz Treasury, entre autres, était à peu près scellé dans l’image de Shahid Kapoor en tant que “chocolate boy” à l’époque, l’histoire d’amour mignonne change de forme lorsqu’elle est examinée dans l’objectif moderne.

Ishq Vishk avait tous les tropes problématiques, à commencer par dresser deux femmes qui sont féminines de manière contrastée l’une contre l’autre – l’une vierge et l’autre portant des «vêtements révélateurs» signifiant tout ce qu’elle est censée signifier dans une société profondément sexiste – pour les affections d’un homme qui n’arrive pas à se décider.

Dans une scène d’Ishq Vishk partagée par l’utilisateur de Twitter Pulkit Kochar, le personnage de Shahid, Rajiv, peut être vu en train de régurgiter la même prise, fatiguée mais toujours sinistre, de Bollywood sur le fait que “le refus d’une fille est un consentement”. C’était malheureusement la moindre des choses. Dans une scène, on peut voir Rajiv s’imposer au Payal d’Amrita Rao même après qu’elle lui ait dit à plusieurs reprises non, parce que “ça va” car c’est son petit ami.

Ishq Vishq était Kabir Singh en train de faire, nous n’avons tout simplement pas remarqué pic.twitter.com/cXogU18y2F – Pulkit Kochar (@kocharpulkit) 22 août 2022

pic.twitter.com/X4U4qpx16R — Tushar Shekher ‎ تشار شیکھر तुषार (@tusharshekher) 22 août 2022

Un film très grinçant 😂 – meko kya main toh minion hoon (@youcandothisbis) 23 août 2022

Cela dit, le personnage auquel le film semblait avoir réussi était celui auquel on s’attendait le moins.

Ishq-e-Fillum sur Twitter a récemment souligné comment le personnage de Dimpy, joué par Damandeep Singh Baggan, a utilisé la seule ligne qui lui était offerte, “Kya baat kar raha hai yaar?” pour dépeindre toute une gamme d’émotions. Il pourrait parler haut, parler bas, montrer son enthousiasme ou exprimer son inquiétude en utilisant seulement ces six mots.

Je sais que c’était un trope courant dans les films de Bollywood, mais c’est là que ça devient intéressant. Dimpy n’a qu’une seule réplique dans tout le film ! Il parle à plusieurs reprises pendant le film mais utilise toujours la ligne “Kya baat kar raha hai yaar?” (avec de petites modifications de temps en temps) pic.twitter.com/AA23EJcQ4t — Ishq-e-Filum (@ishqefillum1) 9 mai 2022

Inutile de dire qu’il y avait des centaines d’autres héros romantiques derrière Kabir Singh, qui l’ont rendu possible. Et si les Kabir Singh continuent d’arriver, il y en aura d’innombrables autres pour engendrer les mêmes tropes misogynes encore et encore.

