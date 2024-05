IShowSpeed ​​participe au hasard à un concours de roulage de fromage et arrive 4ème

IShowSpeed ​​s’est présenté par hasard au concours de roulage de fromage du Gloucestershire 2024, y a participé et a terminé quatrième malgré aucune préparation.

Parmi tous les endroits, la star du streaming YouTube a bizarrement assisté au concours annuel de roulage de fromage du Gloucestershire, où les participants dévalent la Cooper’s Hill, longue de 200 mètres, à la poursuite d’une meule de fromage Double Gloucester.

Dans un entretien avec la BBC avant la course, Speed ​​​​a admis qu’il était « nerveux » mais « là pour gagner » – expliquant qu’il avait même parlé auparavant à un vétéran de la compétition qui lui avait donné des conseils d’experts.

Sans aucune « formation » préalable, le YouTubeur s’est aligné devant les autres participants. Et lorsque la course a démarré, Speed ​​n’a pas tardé à dévaler la colline.

Mais, miraculeusement, le streamer Prime Squad a réussi à reprendre le contrôle de sa chute et à décrocher la quatrième place de la course.

Cependant, dans un entretien après Pendant la course, Speed ​​​​a affirmé s’être blessé à la jambe en descendant. Le jeune homme de 19 ans a plaisanté en disant qu’il avait dû se rendre à l’hôpital pour se faire soigner – même s’il semble qu’il ne faisait que tromper le journaliste.

Lorsqu’on lui a demandé si cela en valait la peine, il a répondu avec enthousiasme « bon sang ouais » – avant d’ajouter qu’il était prêt à donner une autre chance à la compétition l’année prochaine.

« Cela a l’air effrayant, mais dès la première diapositive, vous vous dites ‘vous savez ce que je peux faire, je peux le prendre’ et je l’ai pris », a-t-il déclaré. « Je veux recommencer parce que je sais comment gagner maintenant. J’ai terminé quatrième la première fois sans technique, sans vidéo. Mais je l’ai fait.

Avec plus de 24,8 millions d’abonnés, Speed ​​est rapidement devenu l’un des plus grands streamers au monde. Le jeune homme de 19 ans est devenu célèbre pour ses émissions bizarres et parfois sauvages, comme récemment simulant un « vol » pour impressionner son rendez-vous dans un flux IRL.