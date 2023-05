Ishita Dutta, la vidéo de la séance photo de maternité de Vatsal Sheth devient virale, les internautes les appellent « le couple le plus mignon »

Les acteurs Ishita Dutta et Vatsal Sheth, qui se sont mariés en novembre 2017, ont annoncé leur première grossesse après plus de cinq ans le 31 mars 2023, sur leurs réseaux sociaux, partageant une adorable photo dans laquelle Vatsal a été vu en train d’embrasser le bébé d’Ishita. ils se tenaient sur une plage.

Maintenant, le couple a partagé sa vidéo de séance photo de maternité sur Instagram le vendredi 12 mai, dans laquelle ils ont été vus en train de faire des poses romantiques les uns avec les autres. Vatsal et Ishita se sont jumelés dans des tenues de couleur pêche et blanche et étaient magnifiques ensemble dans le clip, qui est maintenant devenu viral sur les réseaux sociaux.

Ishita a sous-titré la vidéo, « Pas de mots pour exprimer ce sentiment, merci Little Toes By Muskan d’avoir capturé ces moments », et a ajouté plusieurs émojis au cœur rouge. Elle a également déclaré dans sa légende que sa tenue avait été conçue par Purvi Sethia, tandis que Harish Soni avait conçu la tenue de Vatsal.

Les internautes se sont rendus dans la section des commentaires et ont versé leurs félicitations, les qualifiant de « couple le plus mignon ». Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Omg c’est magnifique », tandis qu’un autre a ajouté : « Omg !! Le plus mignon ». « Tu es si magnifique, le garçon de maman va bientôt la rejoindre, je te souhaite, à toi et à toute ta famille, une bonne santé », a lu un autre commentaire.





Un utilisateur d’Instagram a écrit un commentaire hilarant qui disait: « Vijay Salgaonkar Nana ban jayenge (Vijay Salgaonkar deviendra grand-père maternel) » alors qu’Ishita Dutta a joué Anju Salgaonkar dans les deux films Drishyam, dans lesquels le nom du personnage d’Ajay Devgn était Vijay Salgaonkar. Elle a fait ses débuts à Bollywood dans le premier film sorti en 2015.

Fait intéressant, Vatsal Sheth a également fait ses débuts à Bollywood en jouant le fils d’Ajay Devgn dans le film de 2004 Taarzan : The Wonder Car. Elle a joué Raj Choudhary et Devgn a joué Deven Choudhary dans le réalisateur Abbas-Mustan. Vatsal a été jumelé avec Ayesha Takia dans le thriller d’action surnaturel.

