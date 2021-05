Ishan Pandita compte sur l’expérience de la Ligue des champions de l’AFC pour les prochains éliminatoires de la Coupe du monde

Attaquant du FC Goa Ishan Pandita, actuellement avec l’équipe indienne de football à Doha pour la Coupe du monde Qatar 2022 et les éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC Chine 2023, a déclaré dimanche que l’expérience de participer à la Ligue des champions asiatique (ACL) pour son club l’a récemment aidé dans sa dernière mission. . L’Inde, arrivée à Doha le 19 mai, a débuté ses séances d’essais dimanche et affrontera le Qatar (3 juin), le Bangladesh (7 juin) et l’Afghanistan (15 juin) lors de leur séjour d’un mois dans la capitale qatari.

« Oui, il sera. La Ligue des champions de l’AFC (matches de phase de groupes) a été une expérience fantastique. Jouer au plus haut niveau en Asie a été une excellente plateforme pour moi. Cela m’a permis de côtoyer les meilleurs d’Asie et de m’éclairer en tant que joueur. Jouer de tels matches vous aide et vous améliore en tant que joueur », a déclaré Pandita, qui a joué en Espagne pour des équipes comme Pobla Mafumet et Lorca FC.

Le FC Goa, club de la Super League indienne (ISL), s’était bien rendu compte de lui-même dans l’ACL de Goa le mois dernier, remportant trois matchs contre le club qatari Al Rayyan et les Emirats Arabes Unis Al Wahda, tout en perdant deux autres par des marges étroites dans le prestigieux tournoi continental. .

Sur sa première expérience de partage de la ligne avant avec le capitaine indien Sunil Chhetri à Doha, Pandita a déclaré: «Oui, ce serait la première fois (je partagerais) le terrain avec lui. Évidemment, comme tout autre jeune joueur, j’ai hâte d’apprendre de Sunil. C’est un grand professionnel sur et en dehors du terrain. «

Je suis sûr qu’il m’aidera à développer mon jeu – d’autant plus que nous jouons dans la même position « , a déclaré Pandita, âgé de 22 ans, qui a marqué quatre buts lors de la saison ISL 2020/21 pour aider le FC Goa à remporter une victoire cruciale. points en route pour les demi-finales.

