Ishaan Khatter trouve l’amour auprès du mannequin malaisien Chandni Bainz après sa séparation avec Ananya Panday

Ishaan Khatter aurait retrouvé l’amour après sa rupture avec Ananya Panday. Les rapports suggèrent qu’il voit le mannequin malaiso-indien Chandni Bainz. Ishaan Khatter a été vu faisant du vélo avec une femme mystérieuse en juillet 2022. Selon un rapport du Bombay Times, la fille s’appelle Chandni Bainz et il l’a présentée comme sa petite amie à son cercle d’amis proches. Ananya Panday et Ishaan Khatter se fréquentaient depuis plus d’un an. Les deux sont partis en vacances ensemble et ont partagé des photos. On a dit qu’Ananya Panday avait rompu avec lui alors qu’elle travaillait sur Liger avec Vijay Deverakonda.

Ishaan Khatter et Chandni Bainz

La nouvelle petite amie d’Ishaan Khatter est mannequin en Inde. Il semble qu’elle soit d’origine malaisienne et indienne. Son père est indien. Ishaan et Ananya ont apparemment mis fin à leur relation car ils étaient incapables de trouver un avenir ensemble. Quand Ishaan Khatter est venu sur Koffee avec Karan, il a dit : « Elle (Ananya Panday) est l’une des personnes les plus merveilleuses que j’ai connues. Elle est adorable, elle l’est vraiment. Tous ceux qui l’ont rencontrée diraient ceci. Elle est vraiment. une chérie. Et toutes questions pulpeuses mises à part, c’est quelqu’un qui m’est très cher et qui le restera toujours. »

Ananya Panday et Ishaan Khatter avancent dans la vie

Ananya Panday et Aditya Roy Kapur sont ensemble depuis plus de six à huit mois maintenant. Tout le monde a été choqué d’apprendre que les deux sortaient ensemble. Cependant, les photos d’eux lors de vacances en Europe sont devenues virales et comment. Ils étaient à Lisbonne, au Portugal. Maintenant, le couple revient à Mumbai après un voyage à Goa. Il semble qu’Ishaan Khatter ait également évolué avec Chandni Bainz dans sa vie. Le jeune acteur a de nombreux projets dans son cagnotte. Il va faire ses débuts à Hollywood avec la vedette de Nicole Kidman, The Perfect Couple.