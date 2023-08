Ishaan Khatter oublie d’arrêter Insta en direct et se fait brutalement troller pour « faux jeu »

La vidéo d’Ishaan Khatter devient virale sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut le voir avoir une conversation franche avec son ami et parler d’une invitation de Dubaï.

L’acteur de Bollywood Ishaan Khatter, récemment, est allé en direct sur Instagram afin d’interagir avec ses fans. Il a eu une conversation amusante avec ses followers, cependant, il a oublié d’éteindre la caméra après avoir mis fin au live Insta.

La vidéo de lui devient virale sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut le voir avoir une conversation franche avec son ami et parler de l’invitation TVS de Dubaï. Cependant, les internautes ont déclaré qu’il s’agissait de son passage promotionnel et l’ont trollé pour son « faux jeu d’acteur ». L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: « C’est une tactique de promotion en fait … yahan bhi bekar he agissant kar rha ye. »





Le deuxième a déclaré: «Peut-être que c’est scénarisé pour créer une curiosité parmi les fans. Stratégie marketing des marques. Le troisième a dit: « Wah glti sy bhi camera ka angle bilkul shi tha .. kya pgl banate hai. » Le quatrième a dit: « Le gars dans la pièce avec ishaan est un acteur terrible, il aurait dû s’entraîner davantage. » Un autre a dit : « Coup de publicité hai purement dikh raha hai.

L’acteur Ishaan Khatter, qui a canalisé son avatar à la mode en tant que vedette du spectacle de Rohit Gandhi et Rahul Khanna à la India Couture Week à Delhi, s’est brièvement entretenu avec ANI.

Lorsqu’on lui a demandé s’il subissait la pression d’être toujours bien habillé à l’aéroport, Ishaan a plaisanté : « Non… Je ne prends la pression que lorsqu’il y a des turbulences en vol. » Il a ajouté : « J’essaie toujours de porter des vêtements confortables, indépendamment de quoi que ce soit. Je vais froncer les sourcils et devenir maussade si je porte des vêtements inconfortables… alors soyez à l’aise.

Ishaan avait l’air suave dans un costume brillant de la collection Equinox de Rohit et Rahul. Il est allé torse nu sur la piste, ne portant qu’un blazer noir sur mesure et un pantalon en satin noir assorti. Pendant ce temps, sur le front des acteurs, Ishaan sera vu dans ‘Pippa’ et ‘The Perfect Couple’. (Avec les entrées de l’ANI)