Ishaan Khatter aperçu avec sa petite amie Chandni Bainz lors de leur première apparition publique, la vidéo devient virale

Ishaan Khatter et Chandni Bainz ont été vus marchant main dans la main alors qu’ils quittaient la fête de fiançailles de leur ami Ojas Desai vendredi soir.

Ishaan Khatter a fait l’actualité en raison de sa relation avec le mannequin malaisien Chandni Bainz. Ce n’est que plus tôt ce mois-ci que des informations ont été publiées selon lesquelles Ishaan sortait désormais avec Chandni après sa rupture avec son ex-petite amie et co-star de Khaali Peeli, Ananya Panday, l’année dernière. Selon la rumeur, le couple est resté discret sur leur relation jusqu’à présent.

Ishaan et Chandni, qui est actuellement à la recherche de sa première grande percée dans l’industrie cinématographique hindi, ont fait leur première apparition publique ensemble lorsqu’ils ont été vus sortant de la fête de fiançailles de leur ami Ojas Deasi vendredi soir. L’acteur de Phone Bhoot a aidé sa petite amie présumée à descendre les escaliers et l’a fait asseoir dans leur voiture avant de lui-même poser pour les paparazzi.

Le frère d’Ishaan, Shahid Kapoor, ainsi que le couple Rakul Preet Singh et Jackky Bhagnani, ont également assisté à la fête de fiançailles. Les photos et images de l’événement, partagées par le célèbre paparazzo Viral Bhayani sur son compte Instagram, sont devenues virales sur les réseaux sociaux.





Pendant ce temps, sur le plan du travail, Ishaan Khatter attend la sortie du drame de guerre Pippa, inspiré des événements réels de la guerre indo-pakistanaise de 1971 et basé sur les mémoires The Burning Chaffees écrites par le brigadier Balram Singh Mehta. Le film met également en vedette Mrunal Thakur, Priyanshu Painyuli et la mère d’Alia Bhatt, Soni Razdan, dans les rôles principaux.

Annoncé à l’occasion du 76e Jour de l’Indépendance, soit le 15 août de l’année dernière, le film devait sortir le 2 décembre 2023, mais a été reporté. Aucune mise à jour n’a été partagée par les producteurs, RSVP Movies et Roy Kapur Films, depuis lors sur le réalisateur de Raja Krishna Menon.

