Ishaan Bhatnagar et Sai Pratheek se qualifient pour le deuxième tour à Bangkok

La paire de doubles jeunes hommes composée d’Ishaan Bhatnagar et de Sai Pratheek s’est qualifiée pour le deuxième tour avec une victoire consécutive lors d’une journée décevante pour les navetteurs indiens à l’Open de Thaïlande Super 300.

Ishaan et Sai ont évincé les Américains Vinson Chiu et Joshua Yuan 21-18 21-12 au premier tour.

Le duo affrontera les vainqueurs du match entre Fang-Chih Lee et Fang-Jen Lee du Taipei chinois et Tanadon Punpanich et Wachirawit Sothon de Thaïlande au prochain tour.

Le PS Ravikrishna et Sankar Prasad Udayakumar se sont battus avec bravoure avant de s’incliner 21-16 18-21 10-21 contre Lee Jhe-Huei et Yang Po-Hsuan du Taipei chinois.

Les médaillés de bronze des Jeux du Commonwealth Treesa Jolly et Gayatri Gopichand Gopichand, troisièmes têtes de série, ont perdu 9-21 10-21 face aux Japonaises Rena Miyaura et Ayako Sakuramoto.

La nouvelle paire de Tanisha Crasto et Ashwini Ponnappa a perdu 15-21 18-21 face aux Chinois Tan Ning et Xia Yu Ting.

Lors des qualifications, Unnati Hooda a gaspillé un avantage du premier match pour s’incliner 21-17 21-23 16-21 face au joueur local Pornpicha Choeikeewong.

Kartikey Gulshan Kumar, Prerana Neeluri, Sathish Kumar Karunakaran et Keyura Mopati faisaient partie des autres Indiens qui n’ont pas réussi à se qualifier pour le tableau principal après avoir subi des pertes.

