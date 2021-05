Ishaan A. Khanna jouera dans la saison 2 de Made in Heaven d’Amazon Prime

Amazon Prime a constamment créé du contenu pour le nouveau public indien émergent de manière ciblée.

Il a attiré certains des noms les plus connus de l’industrie indienne du cinéma et de la télévision et leur a donné une plate-forme pour atteindre un public désireux de s’explorer. Entrez, Made in Heaven. Une exclusivité Amazon Prime, cette émission a déjà connu une première saison extrêmement réussie. Créée par Zoya Akhtar et Reema Kagti, la série a maintenant débarqué l’acteur Ishaan A. Khanna pour sa deuxième saison.

Ishaan a attiré l’attention pour la première fois sur lui-même lorsqu’il a été présenté dans la série Web à suspense LSD ou Love, Scandal & Doctors. Maintenant, il est prêt à tester l’eau sur les plateaux du Made in Heaven. Alors que la série commence à travailler sur la saison 2, Ishaan s’est vu proposer de prêter son talent au casting déjà stellaire. Parlant de son expérience, Ishaan A. Khanna a déclaré: «C’était mon rêve de travailler avec Zoya Akhtar. J’ai toujours senti qu’elle imprègne une sensibilité inexplicable à tous ses projets. Made in Heaven n’est pas différent. À ce stade, je peux ne divulguez pas plus de détails, mais je dirai ceci – si vous pensiez que vous vous amusiez dans la saison 1 et que vous aimiez les voiles que la série a soulevés du beau visage comme les grandes affaires de Delhi Suite. »

Made in Heaven tourne autour des entrepreneurs Tara Khanna et Karan Mehra, qui dirigent une agence de planification de mariage basée à Delhi. Ils dirigent une entreprise rentable car les gens très riches du sud de Delhi sont connus pour débourser un peu trop généreusement pour «les gros et gros mariages indiens». Cependant, derrière la surface des lumières scintillantes, des lustres vertigineux et des vêtements exquis se cachent de nombreuses vérités et secrets inconfortables qui sont mis au jour au fur et à mesure que l’histoire avance. Dans l’ensemble, c’est un package complet rempli de drames, d’émotions et de divertissements, et la saison 2 promet d’être rien de moins.

